"لن نقف مكتوفي الأيدي وسندافع عن أرضنا وشعبنا وكرامتنا"

تواصل دولة الاحتلال التركي هجماتها على شمال وشرق سوريا، فيما تؤكد شرائح مجتمعية مختلفة في المنطقة على التصدي لهذه الهجمات، مهما بلغ الثمن، والرد على الهجمات.

أحمد حويدر، أحد شيوخ عشيرة البو خطاب العربية، ونائب رئيس مجلس العشيرة، تحدّث لوكالتنا عمّا تشهده المنطقة من هجمات مستمرة، وقال: "نحن سوريون، وسوريا للجميع، وسوف تبقى معتزة بشعبها، وإن هجمات دولة الاحتلال التركي الغاشمة على المنطقة، لا تطال حزباً معيناً أو إدارة معينة، بل تطال جميع المكونات، وحتى المهجّرين السوريين في تركيا لم يسلموا من انتهاكاتها، وتسعى إلى ترحيلهم".

وأضاف "الهجمات التي يشنّها الاحتلال التركي تستهدف النساء والأطفال والشيوخ والشباب، إنها هجمات جبانة، ونحن لا نقبل أي اعتداء على الشعب السوري"، مشدداً "لن نقف مكتوفي الأيدي وسنردّ على الاعتداءات على المقاتلين المدافعين عن أرضنا وشعبنا وكرامتنا".

وتهاجم دولة الاحتلال التركي عبر تدخلها المباشر، وكذلك عبر مرتزقتها، عموم مناطق شمال وشرق سوريا، براً وجواً، أسفرت عن احتلال مناطق عدة؛ بدءاً من احتلال جرابلس عام 2016، مروراً بإعزاز والباب، وعفرين، وصولاً لسري كانيه وكري سبي/ تل أبيض.

وطالب الشيخ أحمد حويدر، المنظمات الحقوقية ومجلس الأمن، بتحمّل مسؤولياتها لوضع حد لجرائم الدولة التركية، التي تحاول بطرق وأساليب مختلفة احتلال المزيد من الأراضي السورية.

ويرى السياسي، عضو مكتب حزب التطوير والتغيير الوطني الديمقراطي، حميد عبدو، أن تنظيم الشعب لنفسه، سيمكّنه من التصدي لما تتعرض له شمال وشرق سوريا، مضيفاً "ندعو الجميع، وخاصة الشباب، إلى تنظيم أنفسهم لمجابهة هجمات الاحتلال التركي على مناطقنا والهادفة لتشتيت شملنا".

(ع ع/ ف)

ANHA