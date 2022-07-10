"لن نقبل الذل والعيش تحت رحمة أولئك المحتلين وسنقاوم"

مع استمرار هجمات وتهديدات الاحتلال التركي يؤكد أهالي مقاطعة الشهباء أن مواجهة جيش الاحتلال التركي ومرتزقته هي سبيلهم الوحيد لحماية مدينة تل رفعت.

الرئيس المشترك لمجلس مقاطعة الشهباء جمعة كالو قال بهذا الصدد: "تهدف الجماعات المرتزقة برفقة جيش الاحتلال التركي من وراء قصفها المستمر لمدينة تل رفعت، إلى تهجير أهلها وتهجير أهالي عفرين المهجّرين أصلاً من مقاطعة عفرين المحتلة، ولذلك تسعى إلى احتلال مدينة تل رفعت والقرى المحيطة بها".

وأشار كالو إلى أن تركيا: "تدّعي بأنها ستنشئ "منطقة آمنة" على طول الشريط الحدودي، ولكن في جميع المناطق التي تحتلها تركيا تُنشئ بؤراً إرهابية ترعاها، ولن يكون مصير مدينة تل رفعت مختلفاً عن غيرها إن احتلتها، فتركيا تحاول من خلال احتلالها الأراضي السورية إدامة الأزمة السورية أكثر وتعميقها".

من جهتها، نوّهت عضوة مجلس مدينة تل رفعت فاطمة محمد، إلى أن تركيا تحاول إحداث تغيير ديمغرافي في المنطقة "تهدف تركيا إلى إحداث تغيير ديمغرافي في المنطقة كما تفعل في مقاطعة عفرين المحتلة، فإن حدث واحتلت تركيا مدينة تل رفعت فستنفذ مشروعها بإعادة توطين مليون لاجئ في الشمال السوري، مع العلم أن هؤلاء من مواطني هذه المناطق، نحن مع إعادة اللاجئين السوريين إلى منازلهم وأرضهم الحقيقية".

وبيّنت فاطمة أن تركيا تحاول تطبيق الميثاق الملّي ولذلك تطلق تهديدات مستمرة باحتلال مدينة تل رفعت: "ترغب تركيا بتطبيق الميثاق الملّي ولذلك تطلق تهديدات مستمرة باحتلال مدينة تل رفعت، في محاولة لتأمين الظروف المناسبة لها كي تستغلها وتنفذ مشروعها".

وأكد رئيس كومين قرية كفر أنطون في مقاطعة الشهباء أحمد إبراهيم أنهم سيصمدون في مواجهة الاحتلال التركي: "نحن أهالي مدينة تل رفعت ندين ونستنكر القصف المتكرر لمدينة تل رفعت والقرى المجاورة لها، فالقصف لا يقتل سوى المدنيين والأطفال الأبرياء، كل ذلك كي نخرج من هذه المنطقة وتسليمها للاحتلال التركي ومرتزقته ولكن هيهات، فنحن هنا متخذون خيار المقاومة مشروعاً لنا كي نحمي مناطقنا".

ولفت إبراهيم إلى أنهم أصحاب الأرض ولن يقبلوا العيش تحت رحمة المحتلين: "نحن هنا منذ آلاف السنين ونحن أصحاب الأرض ولن نقبل الذل والعيش تحت رحمة أولئك المحتلين وسنقاوم حتى آخر لحظة ولن نقبل بالخروج".

يذكر أن مناطق الشهباء تتعرض بشكل يومي للقصف العشوائي على الرغم من وجود عشرات الآلاف من المواطنين العزل فيها.

(ك)

ANHA