"لن نكفّ عن المقاومة حتى العودة إلى عفرين"

أسفرت الهجمات الاحتلالية التي شنتها الدولة التركية ومرتزقتها على مقاطعة عفرين عام 2018، عن تهجير عشرات الآلاف من أهالي المقاطعة إلى ناحية شيراوا ومقاطعة الشهباء.

ويقطن مهجرو عفرين في منازل شبه مدمرة و6 مخيمات متوزعة في مختلف المناطق في شيراوا والشهباء، إحداها مخيم العودة الواقع في ناحية شيراوا في عفرين.

تأسس مخيم العودة عام 2019 ويأوي 150 أسرة، ويعاني مهجّرو عفرين من صعوبات كبيرة، حيث لم ينتهِ الحصار المفروض عليهم أو تتوقف الهجمات التي تشنها دولة الاحتلال التركي عليهم، منذ بداية تهجيرهم وحتى الآن، لكنهم مع ذلك مصممون على المقاومة والصمود أمام صعوبات النزوح والتهجير، والهجمات، والطقس السيئ والحصار المفروض عليهم. ويكسب المهجرون الآن قوت يومهم من خلال العمل في جني المحاصيل والحصاد اليدوي وجمع البطاطا والبصل.

تحدثت الإدارية في مخيم العودة، ليلى دادو لوكالتنا وقالت: "نقاوم في المخيمات منذ 6 أعوام، فلن يكسر برد الشتاء القارس ولا حر الصيف الشديد ولا الهجمات والحصار إرادة شعبنا الصامد. يقاوم الأهالي هنا من أجل العودة إلى عفرين.

وأوضحت ليلى أن حصار حكومة دمشق قد أحدث تأثيراً كبيراً على المخيمات، وعلّقت على الصعوبات قائلة لا يتمكن المهجرون مثلاً من إيقاد البوابير والنار للطبخ لتفادي اندلاع أي حرائق في المخيم.

وأشارت ليلى دادو على ضرورة متابعة المنظمات الإنسانية لوضع المهجرين وقالت: "نتمنى هنا العودة إلى عفرين".

وقال المهجر محمد أحمد: "نقطن هنا في مخيم العودة بسبب احتلال الدولة التركية، ولا تتوفر الأدوية والمحروقات هنا بسبب الحصار، لكننا مصممون على المقاومة والنضال حتى العودة إلى عفرين".

(ر)

ANHA