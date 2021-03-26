"لن نهدأ إلى حين اللقاء المباشر بالقائد ومعرفة وضعه الصحي"

شارك اليوم، حشد من أهالي ناحيتي تل حميس وتربه سبيه التابعتين لمقاطعة قامشلو في خيمة الاعتصام المستمرة في يومها الثالث على التوالي، والتي نصبت في حديقة آري بحي السياحي تحت شعار" حان وقت حرية القائد أوجلان" في مدينة قامشلو.

ورغم تواصل محمد أوجلان، يوم أمس، من مقر محكمة رها مع شقيقه القائد عبدالله أوجلان في اتصال هاتفي مدة دقائق، إلا أن المطالب باللقاء المباشر به ومعرفة وضعه الصحي مستمرة.

وزُينت الخيمة بصور القائد عبدالله أوجلان وأعلام مؤتمر ستار ومجلس عوائل الشهداء.

وبدأت الفعالية بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة القائد عبدالله أوجلان وتستنكر سياسيات الاحتلال التركي، تلاها إلقاء كلمة باسم لجنة الصحة في شمال وشرق سوريا من قبل الدكتور فاضل الفارس، وتطرق في حديثه إلى بعض الجوانب الصحية والطبية بالنسبة للسجين السياسي وحقوق الإنسان حسب قانون جنيف، وقال: "من حق كل سجين سياسي العيش في بيئة مناسبة وأن يتوفر في كل سجن خدمات صحية وطبية، ولكن أنا بشكل شخصي أشك بتوفر هذه المستلزمات في سجن إمرالي".

وبدوره طالب الفارس بالكشف الطبي عن صحة القائد عبدالله أوجلان عاجلًا، وقال: "يجب على المنظمات الدولية والحقوقية والصحية القيام بواجبها الإنساني والأخلاقي لفك العزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان ومتابعة وضعه الصحي".

ومن جانبها أكدت عضوة مجلس عوائل الشهداء في ناحية تربه سبيه التابعة لمقاطعة قامشلو عطية عمر على ضرورة النضال على مبدأ فكر وفلسفة القائد عبدالله أوجلان إلى حين الوصول إلى الحرية الجسدية للقائد، وقالت: "لن نهدأ إلى حين اللقاء المباشر مع القائد أوجلان والتعرف على حقيقة وضعه الصحي".

واستنكرت إدارية مؤتمر ستار في ناحية تل حميس جوزة الحاصود الصمت الدولي ولجنة حقوق الإنسان حيال سياسيات تركيا بحق القائد أوجلان، وأوضحت أن تركيا تسعى إلى القضاء على ثورة الحرية في شخص القائد.

والجدير بالذكر أن الفعالية ستستمر إلى 28 من الشهر الجاري.

(س أ)