"لن نبرح ساحات النضال إلا بتحقيق حرية القائد آبو"

تستمر العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان في سجن إمرالي منذ أكثر من عامين من قبل السلطات التركية، حيث كان آخر تواصل له مع العالم الخارجي، في اتصال هاتفي مع عائلته جرى في الـ 25 من آذار/مارس 2021.

وللتنديد بنظام العزلة والمطالبةً بالحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، وتأييداً لحزب الخضر اليساري في الانتخابات، خرج عشرات الآلاف من أهالي إقليم الجزيرة في فعالية جماهيرية، في 10 أيار/مايو، في إطار سلسلة فعاليات متواصلة للتنديد بالعزل، اذ يرى أهالي شمال وشرق سوريا في الانتخابات البرلمانية والرئاسية التركية وتغير النظام الحاكم، قد يفرز تأثيراً إيجابياً على السياسة التركية.

عدد من المشاركين والمشاركات في الفعالية تحدثوا إلى لوكالتنا.

ليلى كلو، أكدت أنّ الهدف من مشاركتها في الفعالية الجماهيرية المنددة بالعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، هو إيصال شعارهم "روج آفا تحيّي مقاومتكم"، لمقاومة إمرالي وباكور كردستان، مؤكدةً: "نحن كنساء سنبقى في ساحات المقاومة والنضال من أجل تحرير القائد، كون حريته هي حرية الإنسانية والمرأة، وبتمسّكنا بفكر القائد سيكون النصر حليفنا دون شك."

المواطنة هدية موسى، أوضحت أنهم لن يقبلوا بالعزلة بعد الآن، وأضافت: "حرية القائد هي حريتنا، لذلك نعاهد أنفسنا بالبقاء في الساحات والشوارع ولن يهدأ لنا بال حتى تحرير القائد، سنتمسّك بفكر قائدنا، سنشكل حوله حلقات، ومن هنا ندعم حزب الخضر اليساري، وندعو كافة الوطنيين الشرفاء والأحرار بالتصويت له."

ومن جهته، أشار عبد الجبار الجبوري، من المكون العربي إلى أنّ كافة مكونات المنطقة تأثرت بفكر القائد عبد الله أوجلان، وأكد: "كافة شعوب المنطقة تنادي بحرية قائدها اليوم، ولن يقبلوا بعد اليوم بنظام العزلة، وما ينتهجه أردوغان من ظلم."

ودعا الجبوري المكون العربي في تركيا وباكور كردستان بأن يدلوا بأصواتهم لصالح حزب الخضر اليساري، للتمكن من إنهاء العزلة، قائلاً: "بزوال النظام الفاشي، سيزول الظلم والهجمات وسنضمن الديمقراطية والحرية لكافة الشعوب، لذلك من هنا نؤكد دعمنا لهم. كما نؤكد دعمنا لقائدنا، وسنبقى دائماً في هذه الساحات."

(ك)

ANHA