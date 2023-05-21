"لمعرفة حقيقة المجتمعات يجب قراءة كتب القائد عبد الله أوجلان"

تستأثر العزلة المشددة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، باهتمام المجتمعات والمكونات والفئات في مختلف بقاع العالم من بينها شمال وشرق سوريا، وشبيبتها على وجه الخصوص، وتثير حفيظتهم.

ومنذ 25 آذار 2021، لا ترد أي معلومة من سجن جزيرة إمرالي حيث يعتقل هناك القائد عبد الله أوجلان و3 معتقلين آخرين فقط (هاميلي يلدرم، عمر كونار، ويسي أكتاش)، وتفرض عليهم دولة الاحتلال التركي عزلة مشددة.

شبيبة مقاطعة قامشلو وفي حديثهم لوكالتنا تعليقاً على العزلة أكدوا على رفع وتيرة النضال الفكري ضد سياسات الإبادة، ولعب الدور المنوط بهم، الذي شدد عليها القائد عبد الله أوجلان، حتى تحقيق حريته الجسدية والنهوض بواقع الشبيبة.

ويدعو القائد عبد الله أوجلان الشبيبة في الشرق الأوسط والعالم تنظيم وتدريب أنفسهم على حقيقة وجوهر حرب الشعب الثورية والتوعوية الفكرية ضد السياسات التي تمارَس ضدهم من قبل القوى الرأسمالية والأنظمة الاستبدادية.

تكثيف النضال

الشابة مزكين حسين، تطرقت إلى أهداف المؤامرة الدولية ضد القائد عبد الله أوجلان، ونوهت: "المؤامرة تستهدف شعب المنطقة الذي آمن بمشروع الأمة الديمقراطية، الأمر الذي يزعج دولة الاحتلال التركي والدول المتآمرة معها".

ودعت الشبيبة في شمال وشرق سوريا وكردستان للتدريب والتنظيم وفق الأفكار التي يقترحها القائد عبد الله أوجلان عن أهمية ودور الشبيبة في مواجهة السياسات التي تستهدف جوهر المجتمع وتصعيد النضال لتحقيق الحرية الجسدية للقائد.

أما الشابة رونيا عبد الله، فأكدت أن: "المؤامرة الدولية والعزلة المشددة تستهدف فكر تحرر المرأة في شخص القائد عبد الله أوجلان. جميع الدول المتآمرة تتحد مع دولة الاحتلال التركي لتشديد العزلة على القائد، لذلك تلتزم الصمت حيال هذه السياسات". وشددت على ضرورة تكثيف الجهود والعمل لتحقيق الحرية الجسدية للقائد.

مواجهة المؤامرات الخارجية

الشاب كيوان كنعان عبّر عن مدى ارتباط الشبيبة بفكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان، وأوضح: "ننظر للقائد بأنه فيلسوف العصر، فهو صاحب فكر لتحرير كافة الشعوب وفق حقيقتها وجوهرها وثقافتها ولغتها؛ لذلك فإن لهدف من العزلة المشددة هو منع تطبيق هذا الفكر على أرض الواقع".

وأشاد كيوان كنعان بدور الشبيبة في صدّ الهجمات التي تستهدف حقيقة وجوهر المجتمعات، وأضاف: "إذا أدى الشبيبة دورهم في المجتمع وفق فكر القائد أوجلان، فسيتمكنون من مواجهة كافة المؤامرات الخارجية".

وترى الشابة روجدا عمر أن دولة الاحتلال التركي تستهدف وحدة الشعوب، وخاصة وحدة النساء اللواتي هُمّش دورهن ضمن المجتمع قبل اتخاذهن لفكر القائد أوجلان أساساً لهن في نضالهن، وتابعت: "علينا قراءة كل كتب القائد لنتعلم من أفكاره والتعرف على حقيقة مجتمعنا وما ترسمه الدول الرأسمالية من أجل القضاء علينا".

(آ)

ANHA