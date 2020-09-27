"لم تعطِ أولوية للشعب على السياسات التافهة".. خيبة أمل أميركية من الطبقة السياسية اللبنانية

وقالت مورغان أورتاغوس في حديث لـ "الحرة" إن الوزارة اطلعت على نبأ اعتذار رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب، وأضافت أن "اختيار وتعيين حكومة جديدة هو قرار يعود للشعب اللبناني الذي نزل إلى الشوارع، منذ تشرين الأول الماضي، للمطالبة بإصلاح اقتصادي ومؤسساتي وحكم أفضل ووضع حد للفساد المستشري الذي خنق إمكانات لبنان الهائلة".

واستطردت بالقول: إنه "للأسف وعلى الرغم من الأزمة المالية وانفجار المرفأ لا يزال العمل يسير كالمعتاد في بيروت".

وختمت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية بالقول إنه "وكما أشرنا نحن ومجموعة الدعم الدولية فإن أي حكومة تأتي في المستقبل يجب أن تلبي التطلعات والاحتياجات المشروعة التي عبّر عنها الشعب اللبناني من خلال تنفيذ إصلاحات ذات مغزى على وجه السرعة، وأنه فقط ومن خلال رسم اتجاه جديد مخصص للإصلاح ومكافحة الفساد يمكن للحكومة المقبلة مساعدة لبنان على الخروج من الأزمة الحالية".

وكان أديب، اعتذر أمس السبت، عن تشكيل الحكومة الجديدة وسط مطالب دولية متزايدة بحكومة تنفذ إصلاحات ضرورية تحل مكان الحكومة المستقيلة بعد انفجار مرفأ بيروت في آب الماضي.

(ز غ)