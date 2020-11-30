"لجنة المتابعة" تشكّل ثلاث لجان في اجتماعها الأوّل

المؤتمر الأوّل للجنة المتابعة الذي عُقد في مدينة الحسكة، حضره الأعضاء الـ16 للجنة، ومن ضمنهم القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي والرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية أمينة عمر.

استمرّ المؤتمر لمدة 3 ساعات مغلقاً أمام الوسائل الإعلامية، ناقش فيها الأعضاء كافّة القرارات الـ17 التي تمخّضت عن "المؤتمر الوطني لأبناء الجزيرة والفرات"، وآلية عمل اللجنة وتوزيع الأعضاء عليها، لتأكيد سير القرارات بالشكل المطلوب وتلافي الأخطاء التي قد تظهر.

وعلى هامش المؤتمر التقت وكالة أنباء "هاوار" مع عضوة اللجنة وممثّلة عن الإدارة الذاتية في مدينة الرقّة، بشرى الجاسم حيث قالت: "عقدنا اليوم الاجتماع الأول، ناقشنا في هذا الاجتماع العديد من الأمور وخاصّة القرارات التي تمخّضت عن المؤتمر الوطني لأبناء الجزيرة والفرات".

ولفتت بشرى الجاسم، أنّهم شكلوا ثلاث لجان وهي "الإدارية, اللجنة الاقتصادية والأمنية" ومهمتها متابعة الأمور التي خرج بها المؤتمر من أجل الوصول لنتائج ملموسة تفيد الشعب.

وتتألّف اللجنة الأمنية من 3 أعضاء, والجنتين الاقتصادية والإدارية تتألف كل واحدة منها من 6 أعضاء، وتابعت: "هذه اللجان ستعقد اجتماعاً شهرياً وستناقش أعمال الإدارة الذاتية الموجودة ضمن جميع الأقاليم".

وأضافت: "اللّجان التي تشكّلت اليوم ستتابع مخرجات المؤتمر الوطني وكيفية تنفيذها من قبل لجان الإدارات الذاتية في كل مقاطعة ومدينة بمناطق شمال وشرق سوريا، وقالت: "إلى الآن الأمور والاستجابة جيّدة، ما نتأمّله أن تتحقّق تلك المقررات على أرض الواقع".

ومن جانبها قالت عضوة اللجنة ممثلة عن مقاطعة كوباني، زوزان بوزان: "اللجان التي تشكّلت ستشرف على جميع الأمور في الإدارة وسترفع أعمالها إلى لجنة المتابعة لدراستها لمعرفة فيما إذا كانت الإدارات تعمل وفق توصيات المؤتمر أم لا".

وبيّنت زوزان، أنه يُوجد من كل إدارة عضوان ممثّلان عن مدينة في شمال وشرق سوريا، هذان العضوان سيتابعان كافة الأمور ويرفعانها إلى لجنة المركزية أي لجنة المتابعة.

(هـ ن)

ANHA