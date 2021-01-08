"لجنة المتابعة" تحدد لائحة تنظيمية وخارطة عمل للمرحلة المقبلة خلال اجتماعها الثاني

وإلى جانب اعضاء اللجنة المؤلفة من "13" شخصاً، حضر القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية “مظلوم عبدي” والرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية “أمينة عمر” والرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية “عبد حامد المهباش” كمشرفين على أعمال اللجنة ومتابعة سير عملها في الاجتماع الثاني "للجنة المتابعة" والتي من مهامها متابعة تطبيق التوصيات ومخرجات المؤتمر الوطني الذي عقده مجلس سوريا الديمقراطية.

وحول مجريات جلسة اليوم قالت الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية “أمينة عمر”، أن الاجتماع تناول قراءة وتقييم تقارير اللجان التخصصية التي انبثقت عن الاجتماع الأول لها في أواخر نوفمبر الماضي.

مشيرة أنه "سيتم اعتماد لائحة تنظيمية للجنة تحدد مهامها وواجباتها، وتكون خارطة طريق لعمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة".

يذكر أنه تشرف لجنة المتابعة على تنفيذ مخرجات «المؤتمر الوطني لأبناء الجزيرة والفرات» الذي عقد في 25 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي برعاية مجلس سوريا الديمقراطية بعد عقد ثلاثة عشر ندوة حوارية في عموم مناطق شمال وشرق سوريا.

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ANHA