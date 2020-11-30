"لجنة المتابعة" تعقد اجتماعها الأول في الحسكة

عقد مجلس سوريا الديمقراطية "المؤتمر الوطني لأبناء الجزيرة والفرات" في الـ 25 من تشرين الثاني الجاري، بعد 13 اجتماعًا عقدت في كافة مدن شمال وشرق سوريا، وبحضور العديد من الشخصيات الوطنية والمعارضة.

وتمخض المؤتمر الذي عُقد في الحسكة، وحضره أكثر من 300 شخصية من مختلف المدن السورية، وانضمت إليه شخصيات معارضة من الخارج السوري، عن 17 قرارًا، بالإضافة إلى تشكيل لجنة مؤلفة من 16 عضوًا لمتابعة هذه القرارات وآلية تنفيذها.

وتعقد حاليًّا لجنة المتابعة اجتماعها الأول في مدينة الحسكة، وبحضور الأعضاء الـ 16، والذين يمثلون كافة مدن شمال وشرق سوريا، ومن ضمنهم القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي والرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية أمينة عمر.

وتناقش اللجنة، بحسب المعلومات التي حصل عليها مراسل وكالتنا، في الاجتماع آلية عمل اللجنة وتوزيع الأعضاء عليها، لتأكيد سير القرارات بالشكل المطلوب وتلافي الأخطاء التي قد تظهر.

هذا ويستمر المؤتمر مغلقًا أمام الوسائل الإعلامية.

(هـ ن)

ANHA