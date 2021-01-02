"لإيصال صوت السجناء إلى العالم".. إضراب عن الطعام في كوباني بدءًا من الغد

وتستمر ردود الفعل المحلية والعالمية المنددة بالانتهاكات التي تمارسها سلطة الأمر الواقع في تركيا على المدنيين والسياسيين وكافة فئات الشعب من صحفيين وحقوقيين وبرلمانيين.

وفي وقت تتعالى فيه بعض الأصوات المناهضة للتجاوزات التركية اللاإنسانية، تستمر الأجهزة المخابراتية التركية في خرق المواثيق والأعراف الدولية، ولعل آخر هذه التجاوزات كان اعتقال السياسية الكردية ليلى كوفن، واستمرار العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان.

وتنديدًا بما يتعرض له الكرد داخل تركيا، وتضامنًا مع الإضراب عن الطعام الذي أعلنه سجناء كرد قبل أسابيع من داخل السجون التركية تنديدًا بالممارسات التعسفية بحقهم، والعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، أعلن مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات البدء بفعالية للإضراب عن الطعام من الغد.

وقال عارف بالي، الإداري في مجلس عوائل الشهداء لوكالتنا إن "برنامج الإضراب الذي سينظم تحت خيمة في مدينة كوباني يمتد لـ 7 أيام بدءًا من يوم غد، ولغاية الـ 9 من الشهر الجاري، وذلك في ساحة الشهيد عكيد وسط مدينة كوباني".

وأضاف بالي "الغاية من هذه الخيمة هو إيصال صوت السجناء إلى الرأي العام العالمي والتنديد بهذه التجاوزات والمطالبة بإيقافها، لاسيما العزلة التي تفرضها الحكومة التركية على القائد عبد الله أوجلان، وما قامت به مؤخرًا من اعتقالات تعسفية تطال البرلمانيين والنشطاء السياسيين الكرد في تركيا كان آخرهم المناضلة ليلى كوفن".

وأوضح أن السلطات تمارس في السجون شتى أنواع التعذيب على السجناء السياسيين والحقوقيين، وفي المقابل هناك تغاضي دولي حيال هذه الانتهاكات والتجاوزات.

أما فيما يخص الرسالة المراد إيصالها من خلال هذه الخيمة، قال عارف بالي إن "رسالتنا هي رسالة إنسانية ونقول فيها كفى اعتقالًا للمناضلين، وكفى للعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، وعلى المجتمع الدولي أن يتحرك الآن".

هذا وناشد عارف بالي في نهاية حديثه الدول أصحاب القرار قائلًا "نتوجه بندائنا إلى الدول أصحاب القرار والنفوذ في الشرق الأوسط؛ نحن الآن نعيش مرحلة الحريات والحقوق، والشعوب هنا باتت على مستوى من الوعي السياسي والحقوقي، ومن هنا يفرض عليهم الوقوف على واجباتهم وحماية حقوق المناضلين والنشطاء السياسيين، ومنع الاحتلال التركي من الاستمرار بهذه الأعمال التي تتجاوز كل المعايير الأخلاقية والانسانية".

(س ع/ج)

ANHA