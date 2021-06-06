"لإنهاء معاناة المجتمع الإيزيدي يجب دعم الإدارة في شنكال"

أصدر البيت الإيزيدي في ناحية تربه سبيه التابعة لمقاطعة قامشلو في إقليم الجزيرة، بيانًا حول احتراق مئات الخيم في مخيم شاريا الذي يأوي الإيزيديين في محافظة دهوك جنوب كردستان، اليوم، وذلك بحضور العشرات من الإيزيديين وأعضاء البيت الإيزيدي.

واستنكر البيان استمرار معاناة الشعب الإيزيدي رغم مضي كل هذه السنوات، وطالب بإنهاء نكبة شنكال ودعم الإدارة الذاتية فيها وعودة المُهجّرين الإيزيديين إلى منازلهم.

البيان قرئ من قبل الرئيسة المشتركة للبيت الإيزيدي في إقليم الجزيرة، ليلى إبراهيم، حيث عبّروا من خلاله عن تضامنهم مع أهلهم في المخيم الذي أنشئ في دهوك بدعم من حكومة الإقليم.

وتعرض المخيم الى الحرق وإلحاق أضرار كبيرة بالأهالي، لأنه لم يكن مجهزًا بوسائل الحماية، مما أدى إلى اشتعال النار فيه بتاريخ 2021-6-4.

وأشار البيان إلى أن "معاناة المجتمع الإيزيدي مستمرة بسبب عدم البحث في المسببات وعدم التفكير في حل عملي لإنهاء أزمة أهالي شنكال، لذى تستمر المآسي بحق المجتمع الإيزيدي".

هذا وطالب بيان البيت الإيزيدي في إقليم الجزيرة المجتمع الدولي والقوى الكردية "بضرورة دعم الإدارة الذاتية في شنكال وعودة المُهجّرين إلى منازلهم وعودة الحياة إلى القرى التاريخية لشنكال ومدنها، بالإضافة إلى تطوير الإدارة التي تشكلت من أبناء وبنات المجتمع الإيزيدي القادر على حماية نفسه وتمثل تطلعات ورغبات المجتمع الإيزيدي".

(ر ر/آ د)

ANHA