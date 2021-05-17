"لإمداد الحسكة وتل تمر".. مؤسسة الطاقة والاتصالات في الشدادي تبدأ بتقنين الكهرباء

وتغذي العنفات الغازية لتوليد الكهرباء في معمل الغاز في الجبسة الريف الجنوبي للحسكة، بطاقة إنتاجية تصل لـ25 ميكا واط، حيث توجد ثلاث عنفات غازية مربوطة مع بعضها البعض كل عنفة تخرج 10 ميكا واط.

بعد خفض منسوب مياه نهر الفرات من قبل دولة الاحتلال التركي إلى أدنى درجة في تاريخه, خرجت العنفات المولدة للطاقة الكهربائية عن الخدمة لتنقطع بذلك الكهرباء عن عموم مدن ومناطق شمال وشرق سوريا.

واضطرت المديرية العامة لهيئة الطاقة والاتصالات لتوزيع كهرباء العنفات الغازية في محطة الجبسة على مدينة الحسكة وتل تمر والريف الجنوبي للحسكة كحل إسعافي لحين التوصل إلى حلول جذرية لمشكلة الكهرباء.

الرئيسة المشتركة لمؤسسة الطاقة والاتصالات في الشدادي ضحى الطراف، قالت لوكالتنا أنه "منذ ما يقارب 15 يوماً تدهور وضع الكهرباء بسب انخفاض منسوب المياه في نهر الفرات لأدنى مستوياته وهذا ما أجبرنا على تقسيم واردات الكهرباء من محطة الجبسة ما بين الشدادي وريفها والحسكة وتل تمر".

وأوضحت ضحى الطراف أنه "في السابق كانت العنفات تغذي فقط الريف الجنوبي للحسكة، حيث كانت ساعات الكهرباء تصل إلى 8- 10 ساعات متواصلة يوميًا".

ولفتت إلى أن تغذية الحسكة بالكهرباء من عنفات الجبسة حل إسعافي للأهالي حيث توزع الكهرباء على المدينة وأحيائها بشكل دوري، وكل حي يحصل على ساعة من الكهرباء لكون الحسكة مدينة واسعة وأحياؤها كثيرة، فتصل الكهرباء للريف الجنوبي للحسكة يومًا وفي اليوم الآخر للحسكة.

وأشارت ضحى الطراف إلى أن سبب التقنين الرئيس للكهرباء هو ارتفاع درجة حرارة العنفات، ما يجبر الكادر المشرف على توقيفها عن العمل لمدة أربعة ساعات متواصلة كفترة راحة ومن ثم إعادة تشغيلها.

الرئيسة المشتركة لمؤسسة الطاقة والاتصالات ضحى الطراف نوهت أن المؤسسة تلقت شكاوى من الأهالي والكومينات والمؤسسات المدنية بسبب التقنين في الكهرباء، وقالت: "لم نعطِ الحسكة وأحياءها الكهرباء للرفاهية إنما لقضاء حوائجهم والتي أهمها تعبئة وتوفير المياه للمنازل بعد الأزمة الخانقة التي تسبب بها الاحتلال التركي للمدينة"، ودعت إلى "تحمل ضغوطات هذه الفترة".

(س ر)

ANHA