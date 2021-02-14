"لإفشال المؤامرة نحتاج إلى تصعيد النضال"

وأصدر كل من اتحاد الفنانين في إقليم الجزيرة وحركة الهلال الذهبي وحركة ميزوبوتاميا للثقافة والفن بيانات بصدد المؤامرة الدولية التي طالت القائد عبدالله أوجلان وأدت إلى اعتقاله في الـ 15 من شباط عام 1999.

وألقي البيان أمام مركز محمد شيخو للثقافة والفن في مدينة قامشلو بحضور أعضاء المركز وأعضاء لجنة الأدب في روج آفا كردستان واتحاد الفنانين في إقليم الجزيرة وأعضاء هيئة الثقافة والفن في إقليم الجزيرة.

وأشار البيان الذي قرئ باللغتين العربية والكردية إلى أن الهجمات المستمرة على باشور وروج آفا كردستان هي استمرار للمؤامرة الدولية التي طالت القائد عبدالله أوجلان.

وناشد البيان عموم الشعب الكردي والقوى السياسية والرأي العام الديمقراطي العمل على سد الطريق أمام فاشية حزب العدالة والتنمية والمتعاونين معه.

كما استنكر الهجمات التركية على مناطق الدفاع المشروع في جنوب كردستان، ووجه تحذيرًا إلى الأحزاب الكردستانية وبشكل خاص الحزب الديمقراطي الكردستاني بعدم التزام الصمت تجاه وحشية الدولة التركية.

عامودا

وفي ناحية عامودا التابعة لمقاطعة قامشلو في إقليم الجزيرة، أصدر مؤتمر ستار بيانًا بصدد المؤامرة، قرأته العضوة في بوزي إبراهيم أمام مبنى المؤتمر.

وأوضحت بوزي في سياق قراءتها للبيان أن المتآمرين أرادوا من خلال مؤامرة 15 شباط إبادة الشعب الكردي، وأشارت إلى أن المئات من الشبيبة والنساء الكرد أشعلوا النيران في أجسادهم تنديدًا باعتقال أوجلان.

واستنكرت بوزي ذكرى اعتقال القائد عبدالله أوجلان وقالت إنهم لن يسمحوا باستمرار المؤامرة عبر المقاومة وتنظيم الفعاليات المتنوعة، وناشدت الكرد تصعيد النضال ضد المؤامرة وأعداء القضية.

ANHA