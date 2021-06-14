"لالش في خطر الخيانة والاحتلال" اتحاد الإيزيديين يحذر من تحوّل باشور إلى عفرين ثانية

وعلّق الاتحاد في بيان كتابي وصلتنا نسخة منه، على دعم الحزب الديمقراطي الكردستاني للاحتلال التركي في هجماته على باشور كردستان "جنوب كردستان".

ولفت البيان في مستهله إلى أنه "مرة أخرى يتكرر مشهد الخيانة على الساحة الكردستانية متمثلًا بالحزب الديمقراطي الكردستاني عبر تعامله الواضح مع جيش الاحتلال التركي على احتلاله لكردستان".

′لالش أصبح في دائرة الخطر بين الخيانة والاحتلال′

وأكد البيان أن "لالش أصبح في دائرة الخطر بين الخيانة والاحتلال"، مشيرًا إلى تاريخ الاحتلال التركي والديمقراطي الكردستاني حيال المجتمع الإيزيدي، وقال: "تاريخهم واضح اتجاه قيم شعبنا بشنكال وعفرين وسري كانيه، كما تخلت قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني عن شنكال ومزار لالش في 2014".

′فقدنا الثقة بالحزب الديمقراطي الكردستاني′

وأوضح الاتحاد أنه "فقدنا الثقة بهذا الحزب الذي يملك نهجًا قديمًا قد يكون له باع طويل في تعامله مع هجمات ضد مجتمعنا الإيزيدي أثناء الفرمانات التي تعرض لها في كردستان"، مضيفًا أنه "لولا قوات حماية الشعب الكريلا و YJA-STAR لكان لالش وشنكال في خبر كان"

وناشد الاتحاد المجتمع الإيزيدي بحماية "قيمنا وثقافتنا وتاريخنا" مطالبًا القوى السياسية وبرلمان إقليم كردستان ومنظمات المجتمع المدني في كردستان بالتحرك نحو توحيد المواقف الوطنية والسياسية.

′نحذر من تحول باشور إلى عفرين ثانية′

وأعرب عن قلقه من وجود "الإرهاب التركي" في باشور كردستان، محذرًا من أن يتحول باشور إلى عفرين ثانية.

واختتم الاتحاد بيانه بالإشارة إلى أن الاحتلال التركي الذي يخوض حروبه معتمدًا على "الخونة والارتزاق"، يقصف شنكال "بشكل دائم ويبيد قيمنا وديننا في عفرين فما كان لو دخل إلى مركز لالش الذي أصبح في خطر".

(س ر)

ANHA