"لا تقتلي الحياة.. احميها"... لجنة المرأة في الهلال الأحمر الكردي تعقد ندوة حوارية

عقدت لجنة المرأة في الهلال الأحمر الكردي، اليوم الخميس، في صالة سردم للثقافة والفن الواقعة في حي المشيرفة بمقاطعة الحسكة، ندوة حوارية موسعة للتوعية بمرض سرطان الثدي.

يعرف شهر أكتوبر بالشهر الوردي، وهو شهر عالمي للتوعية بمرض سرطان الثدي الذي يعد من أكثر السرطانات شيوعاً لدى النساء، فبحسب منظمة الصحة العالمية، يصاب نحو مليون ونصف مليون امرأة حول العالم بهذا السرطان، في حين تقدر نسبة الوفيات بنحو 570 ألف امرأة سنوياً.

بدأت الندوة الحوارية المعنونة بـ "لا تقتلي الحياة.. احميها " بالوقوف دقيقة صمت، تلاها إلقاء كلمة الافتتاحية من قبل الإدارية في الهلال الأحمر الكردي إيفا أحمد، رحبت فيها بالحاضرات، وأشارت إلى الفعاليات التي تقام سنوياً في شهر أكتوبر المعروف بالشهر الوردي، لزيادة التوعية بين النساء بمرض سرطان الثدي وتعريفه وتقليل نسبة الإصابة به.

ثم عرض سنفزيون عن أعمال لجنة المرأة ومركز الكشف المبكر عن سرطان الثدي (الماموجرام) التابعين للهلال الأحمر الكردي خلال عام 2022، والماموجرام هو جهاز أخذ مسح للثدي بواسطة الأشعة السينية (أشعة X)، يساعد على تشخيص أورام الثدي في توقيت مبكر قد يصل إلى 3 أعوام قبل ظهور أي أعراض على المرأة المصابة.

هذا وألقيت خلال الندوة الحوارية، محاضرتان حول سرطان الثدي، ألقتهما كل من الإدارية في الهلال الأحمر الكردي إيفا محمد، والمختصة الكيميائية في معالجة الأورام السرطانية الدكتورة، بلندا عبد الرحمن.

المختصة الكيميائية في معالجة الأورام السرطانية، بلندا عبد الرحمن، أشارت إلى مسببات المرض بالقول "منها التدخين والبدانة والنظام الصحي غير المتوازن والتلوث البيئي الناتج عن مشتقات النفط".

ونوهت "يصعب تحديد إحصائية دقيقة للنساء المصابات بسرطان الثدي في المنطقة، بسبب تنقلهن من منطقة إلى أخرى وغياب مراكز الأبحاث التي تعنى بوضع إحصائيات دقيقة"، لكن حسب ما نقلته المختصة الكيميائية في معالجة الأورام السرطانية عن الإحصائيات العالمية لسرطان الثدي تصاب امرأة واحدة من بين كل 8 نساء.

وحثت الإدارية في الهلال الأحمر الكردي والمختصة الكيميائية بلندا عبد الرحمن خلال المحاضرتين، النساء وخاصة اللواتي تخطين سن الأربعين، على إجراء الفحوصات في مراكز الكشف المبكر عن سرطان الثدي (الماموجرام) للاطمئنان على صحتهن والكشف المبكر عنه في حال الإصابة به.

هذا وعرضت خلال المحاضرة طرق الفحص الذاتي بصورة دورية منتظمة تساهم في زيادة الوعي حول حالة الثديين وملاحظة أي تغيرات غير طبيعية.

وعلى هامش الندوة الحوارية، قالت مديرة مكتب الحماية والدعم النفسي في الهلال الأحمر الكردي، جيلان إبراهيم، "بلغ عدد المراجعات لمركز الكشف المبكر عن سرطان الثدي "الماموغرام"، أكثر من 4820 مراجعة، حالة 4 منهن إيجابية".

(س س/ي م)

ANHA