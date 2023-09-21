"لا تلتزموا الصمت حيال خيانة المجلس الوطني الكردي والديمقراطي الكردستاني"

استنكر مهجّرو عفرين في الشهباء، تواطؤ المجلس الوطني الكردي السوري والحزب الديمقراطي الكردستاني مع دولة الاحتلال التركي، وطالبوا بوضع حد لهذه الخيانة.

أوضحت أمينة عثمان، أن المجلس الوطني الكردي السوري ينفذ تعليمات عائلة البرزاني وحزبها، الحزب الديمقراطي الكردستاني، وقالت: "يقف الحزب الديمقراطي الكردستاني مع الدولة التركية ضد مشروع الأمة الديمقراطية والإدارة الذاتية، وينفّذ مخططات الدولة التركية، وتهدف زيارة عضو المجلس الوطني الكردي السوري لعفرين إلى شرعنة الاحتلال التركي لعفرين، ليزيد المحتلون من أعمالهم القمعية وبطشهم بحق الشعب الكردي في عفرين، وإظهار مجموعات المرتزقة المسلحة والإرهابية بصورة جيدة، إضافة إلى تعزيز سياسات التغيير الديمغرافي وسياسات التهجير".

من جانبه، قال المهجّر مصطفى شيراوي: "إن مؤسسة البرزاني التي تزعم أنها مؤسسة خيرية، هي في الواقع مؤسسة استخباراتية تابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني، وهي تخدم المصالح التركية المختلفة من بينها، التغيير الديمغرافي، وبناء المستوطنات وتهجير الكرد، لكن الشعب سيفشِل جميع هذه السياسات".

وقال المهجّر عثمان عبدو: "إن الاحتلال التركي عدوّ دائم للشعب الكردي، فعدوّ الآباء والأجداد لا يمكن أن يصبح صديق الأبناء، لكن المجلس الوطني الكردي السوري، كيان كردي ومع ذلك يواصل خيانته للكرد. إننا نقول لهم كفى ونطالبهم بالكف عن الخيانة، لكنهم لا يستطيعون التوقف عنها، لأن الخيانة تسير في عروقهم، ومع ذلك نكرر أنه حان وقت وضع حد للخيانة".

وقالت عدول أحمد: "نستنكر خيانة المجلس الوطني الكردي السوري، فتورّطه في قتل الشعب الكردي أصبح واضحاً، لذا نقول لهم؛ كفى خيانةً وتورطاً في قتل الشعب الكردي ونهب منازل العفرينيين، وتواطؤاً مع الدولة التركية".

(زش/ر)

ANHA