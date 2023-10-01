"لا تلتزموا الصمت حيال العزلة"

أعرب شبيبة عفرين عن استيائهم من استمرار سلطات الاحتلال التركي باتخاذ العقوبات الانضباطية بحق القائد عبد الله أوجلان الذي لا ترد أي معلومات عنه منذ آذار عام 2021، ورفضهم لهذا الأمر قبل أيام من بدء المؤامرة الدولية عليه في الـ 9 من تشرين الأول 1998.

جودي مصطفى، أشارت إلى استمرار العزلة المشددة على القائد أوجلان وقالت: "مؤخراً، شددوا العزلة على القائد آبو أكثر، أمام أنظار العالم أجمع، بهدف القضاء على المشروع الذي قدّمه القائد للشعوب، فقد وحّد الشعوب في الشرق الأوسط، لذا يسعون إلى القضاء على مشروعه من خلال العزلة، لكننا في شمال وشرق سوريا، سنحافظ على فكره وفلسفته وسندافع عنهما".

أما الشابة دجلة مامو، فوصفت العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان بأنها عزلة على الشعوب، وقالت: "تسعى دولة الاحتلال التركي إلى الفصل بين الشعب والقائد، لكنها لن تنجح في ذلك، لذلك لجأت إلى تهديد القائد عبد الله أوجلان".

فيما أوضح دلوفان علو: "ما يرتكب بحق قائدنا، ليس إلا جرائم وإجراءاتٍ لا أخلاقية، فأين القوانين الدولية؟ وأين حقوق الإنسان؟ أين المنظمات التي تدّعي أنها معنية بحماية حقوق الإنسان؟ لماذا لا تتولى مسؤولياتها؟ لماذا تلتزم الصمت؟ أما نحن الشبيبة فلن نلتزم الصمت وسنستمر بنضالنا في الساحات على الدوام".

(ر)

ANHA