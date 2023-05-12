"لا شيء أصعب من أن يكون منزلك على بُعد أمتار ولا تستطيع الذهاب إليه"

بعد احتلال مقاطعة عفرين، وتوغل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته إلى قرى ناحية شيراوا، جنوب مدينة عفرين المحتلة، احتُلت قرية باصلة ومعها غالبية قرى الناحية، وذلك بعد تهجير سكان جميع هذه القرى قسراً من ديارهم.

وخليل عبدو أوسو 66) عاماً) يقطن حالياً في قرية دير جمال التابعة لمقاطعة الشهباء، ويتوجه بشكل شبه يومي إلى قرية آقيبة ليتمكن من رؤية قريته "باصلة المحتلة" والتي تبعد نحو 1 كم عن آقيبة.

تتحول تلك الأمتار القليلة، التي تفصل العم خليل أوسو عن قريته وتحرمه من ترابها، إلى آلامٍ تكوي صدره وتفطر قلبه، حيث يسعى إلى إخماد نار قلبه عبر التمعن في قريته من بعيد.

يقول العم خليل "ما زالت أراقب من على أسطح المباني المكان الذي ترعرعت فيه، متذكراً كل التفاصيل التي تركتها خلفي".

خلال الساعات التي يقضيها العم خليل أوسو في النظر إلى قريته، يتذكّر تفاصيل حياته على أرض الوطن.

وحّول جيش الاحتلال التركي قرية باصلة - التي تبعد عن مركز مدينة عفرين قرابة 15 كم- إلى مركز عسكري لهم، من خلال إنشاء القواعد العسكرية على أنقاض منازل الأهالي، وحفر خنادق تربط القرية بالقرى المحتلة المجاورة لها.

ويرى العم خليل تحركات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في منزله، إذ يُنهب منزله ويُحتلّ أمام عينيه، ويقول: "دمروا العديد من المنازل في القرية أمام أعيننا، ولا نستطيع فعل شيء سوى المقاومة والصبر حتى تحرريها والعودة إليها مجدداً".

وبقلب حزين يقول العم خليل، "من يرى قريته من بعيد ليس كمن يزورها، أصعب شيء في الحياة أن ترى منزلك على بعد عدة أمتار ولا تستطيع الذهاب إليه".

هذا ويقطن العم خليل أوسو في قرية دير جمال التابعة لمقاطعة الشهباء، والتي تقع على تخوم قرى ناحية شيراوا، على الطريق الدولي 214 والمعروف بطريق حلب ـ ديلوك.

واستولت دولة الاحتلال التركي ومرتزقته على جميع ممتلكات المواطن خليل أوسو، بما فيها أشجاره الزيتون.

وفي ختام حديثه أكد العم خليل، أنه لن يستسلم وسيقاوم حتى تحرير عفرين المحتلة، وقريته باصلة والعودة إليها مجدداً.

(م ش)

ANHA