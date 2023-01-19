"لا رئيس للمرة 11".. الشغور الرئاسي يلازم لبنان

فشل البرلمان اللبناني في اختيار رئيس جديد للبلاد في الجلسة التي عقدها، اليوم الخميس، بعد 10 جلسات سابقة انتهت إلى نفس النتيجة.

وجلسة اليوم هي الأولى للبرلمان اللبناني في 2023 ورقم /11/ منذ أيلول الماضي.

وخلال عملية التصويت التي شهدها المجلس لم يتم تحقيق نتائج تقود؛ لاختيار رئيس البلاد، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.

وانتهى التصويت دون حصول أي من المرشحين على النسبة الدستورية المطلوبة للفوز بهذا المنصب، وهو 86 صوتاً من أصل 128 صوتاً تمثل أعضاء البرلمان.

وأظهرت النتائج التي نشرتها الوكالة، أن أعلى المرشحين أصواتاً هو ميشال معوض، الذي حصل على 34 صوتاً، بينما تم تسجيل 37 تصويتاً دون اختيار مرشحين (أوراق بيضاء) و29 صوتاً (أوراق تصويت ملغاة).

يذكر أن فترة رئاسة، ميشال عون، رئيس الجمهورية السابق، انتهت في 31 تشرين الأول الماضي، ومنذ ذلك الحين لم يتم التوافق على رئيس جديد.

(م ش)