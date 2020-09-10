اليوم، نظم اتحاد المرأة الشابة نشاطًا في مخيم نوروز في مدينة ديرك، حضره العشرات من أطفال المخيم، وتضمن النشاط كتابة الأطفال عبارة "لا لقتل الأطفال" على قماش أبيض وطبعوا أكفهم عليها، تعبيرًا عن استنكارهم لصمت المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الطفل العالمية، حيال ما يتعرض له الأطفال من انتهاكات في المناطق المحتلة.

وظهر مؤخرًا مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يظهر فيه أحد عناصر مرتزقة الاحتلال التركي وهو يضرب طفلًا رضيعًا لابتزاز ذويه من أجل دفع فدية مالية مقابل إطلاق سراحه، وشكّل المقطع حالة سخط شعبي بين عموم شعب شمال وشرق سوريا وعلى منصات التواصل الاجتماعي.

ومن المقرر أن تنظم فعاليات مماثلة في معظم مدن ومناطق شمال وشرق سوريا.

(كروب/أ ب)

ANHA