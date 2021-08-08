"لا للعنف الأسري" محور ندوة حوارية في هجين

بدعوة من لجنة المرأة في مجلس الشعب في مدينة هجين أقيمت ندوة حوارية تحت شعار "لا للعنف الأسري"، أقيمت في قاعة الاجتماعات في مجلس الشعب بمدينة هجين بالريف الشرقي لدير الزور.

الندوة بدأت بالوقوف دقيقة الصمت، ثم تطرق المشاركون في الندوة إلى أشكال العنف وأسبابه والحلول المقدمة.

في البداية تحدثت الرئيسة المشتركة للجنة المرأة في مجلس الشعب، ختام حدو، حول حقوق الطفل وحرياته وقالت إنه من الواجب معاملة الأطفال بالمساواة والاحترام فيما بينهم بعيداً عن منطق العنف.

بدوره عرّف الرئيس المشترك لحزب سوريا المستقبل، محمد الشعبان الزايد، العنف وأشكاله والأسباب المؤدية إليه، وقال "إن العنف على الأم ينتج منه العنف على الطفل أيضاً.

فيما نّوه الرئيس المشترك لمجلس الشعب في هجين، صلاح السلمان، إلى أهمية الثقافة في تربية الأطفال وعدم التمييز بين الأطفال لتلافي تشكل عقد نفسية لديهم.

أما الرئيسة المشتركة لمجلس بلدية الشعب في هجين، عهد المركاز، فتطرقت إلى كيفية مواجهة العنف من قبل المجتمع، وأكدت أن للعنف تأثير سلبي على الحياة الأسرية والطفل خاصة.

وخلال الندوة طرح الحاضرون الحلول المناسبة لمواجهة العنف، أهمها "تنظيم ندوات حوارية وإرشادية بشكل مستمر لتوعية المجتمع ورفع مستوى الثقافة والتأكيد على أهمية التعليم، ودعم المؤسسات التربوية، وفتح دور لرعاية النساء والأطفال الذين لا معيل لهم".

(ث ع)

ANHA