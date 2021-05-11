"كتائب القسام وسرايا القدس" تستهدفان تل أبيب بأكثر من 130 قذيفة صاروخية

ذكر مراسل وكالتنا أن "كتائب القسام" الذراع العسكري لحركة حماس، و"سرايا القدس" الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، استهدفتا مدينة تل أبيب الإسرائيلية بأكثر من 130 قذيفة صاروخية.

وأشار إلى أن الضربة، التي تعد الأكبر في تاريخ الفصائل الفلسطينية، جاءت رداً على تدمير الجيش الإسرائيلي مبان وأبراجاً سكنية في غزة.

ولفت إلى أن "كتائب القسام"، حذرت في وقتٍ سابق إسرائيل من خطوة تدمير الأبراج السكنية، لكن مراسلنا يذكر نقلاً عن تقارير إسرائيلية أنه جرت الموافقة رسمياً على هذا الإجراء، لزيادة الضغط على الفصائل في غزة.

وبحسب الإعلام الإسرائيلي، دوت صفارات الإنذار في تل أبيب وضواحيها، وسجلت إصابات ودمار في المناطق التي سقطت فيها القذائف، وسط تقاريرٍ تتحدث عن قتيل من جراء القصف.

وكان الجيش الإسرائيلي، قد دمر بشكل كامل، برج هنادي السكني غرب مدينة غزة، وهو برج مكون من 13 طابقاً.

(ع م)