"كن سداً منيعاً ضد الخيانة"

ادلى، اليوم مجلس ناحية كركي لكي التابعة لمقاطعة قامشلو، بياناً إلى الرأي العام، استنكر من خلاله خيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني للقضية الكردية.

البيان قرئ من قبل عضو مجلس ناحية كركي لكي عبد الرزاق السالم، وأشار من خلاله بقوله: "ظهرت في الآونة الاخيرة الخيانة المتمثلة بالحزب الديمقراطي الكردستاني المعروف بالخيانة منذ تأسيسه، فقام هذا الحزب بالتواطؤ مع النظام الإيراني لتصفية الحزب الديمقراطي في إيران، وفي سبعينات القرن الماضي وبالتواطؤ مع الاستخبارات التركية (الميت) قام بتصفية الحركة الكردية في كردستان تركية بقتل كل من الدكتور شفان وسعيد الجي، وكذلك في جنوب كردستان قام بمحاربة الاتحاد الوطني الكردستاني في حرب دامت لسنوات، وكذلك تصفية كافة الشرفاء الوطنيين الشيوعيين الكرد في جنوب كردستان".

وأكد البيان: "أن كل ما تم ذكره يؤكد مدى ارتباط الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة البرزانيين مع الاستخبارات السافاك الايرانية والميت التركية والبعث العراقية والموساد الإسرائيلية، وكل ذلك بهدف الاستفراد بحكم ملكي على كردستان ورفض كل الاحزاب والقوى والحركات التحررية الكردية، والشخصيات الوطنية التي تخدم شعوب المنطقة من خلال محاولة تصفيتها".

وأوضح البيان: "ولاتزال هذه المحاولات مستمرة إلى يومنا هذا متمثلة بقصف مطار عربت في السليمانية والقصف المستمر على مناطق شنكال واشعال فتيل حرب أهلية واقتتال الكرد في شمال وشرق سوريا، لكن الإدارة الذاتية المتقدمة على كافة الاصعدة السياسية والعسكرية والتنظيمية ستفشل تلك المخططات".

دعا البيان: "كافة القوى والحركات والاحزاب الكردية الوطنية وكافة الشرفاء الوطنيين أن يكونوا يقظين لهذه الالاعيب والمخططات القذرة التي لا تخدم إلا اعداء الكرد واعداء شعوب المنطقة، وألا ينخدعوا بهؤلاء الخونة ويكونوا يدا واحدة وسداً منيعا ضد ما يرجون له".

(ح ر/أ ب)

ANHA