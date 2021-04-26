"كما هزم الاحتلال في غاري وحفتانين سيهزم مرة أخرى"

اجتمع أهالي و أمهات الكريلا في ناحية تربه سبيه بمقاطعة قامشلو أمام مركز مؤتمر ستار شرق الناحية رافعين صور القائد عبدالله أوجلان.

التجمع جاء لقراءة بيان، أدانوا فيه هجمات الاحتلال التركي على زاب وآفاشين، قرئ من قبل عضوة مجلس ناحية تربه سبيه غالية أيوب.

وفي السياق أصدر أهالي ناحية جل آغا بياناً مماثلاً قرئ عند دوار الدلة، من قبل عضوة مجلس الناحية سهيلة شمو.

وخلال قراءة البيانين، أكد المشاركون أن الاحتلال التركي سيهزم كما في حفتانين وغاري .

البيانان حيا مقاومة مقاتلي الكريلا، وجاء فيهما أن سياسة الاحتلال التركي في استهداف الشعب الكردي مستمرة، وأنه يسعى لإخفاء هزيمته الأخيرة في غاري .

فيما أكدا على أن الاحتلال التركي سيلقى الهزيمة مرة أخرى على يد مقاتلي الكريلا " لأنهم يقامون بكل شجاعة لحماية شعبهم وتحرير أرض الكرد من الاحتلال".

فيما عاهد أهالي ناحيتي تربه سبيه وجل آغا وأمهات الكريلا على مساندة مقاومتهم ودعمها للوقوف في وجه الاحتلال التركي واحتلال المزيد من جغرافية كردستان.

(ك إ/سـ)

ANHA