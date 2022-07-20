"كل ذلك في روج آفا".. قصيدة نثرية عن الثورة لمحلل الصراع العالمي الأميركي ثورو ريدكرو

تعود جذور ثورة روج آفا تاريخياً، إلى كومونة باريس، وشوارع برشلونة أثناء الحرب الأهلية الإسبانية، وانتفاضة زاباتيستا.

ثورة روج آفا فكرة تقف على أكتاف الشهداء مثل آرين ميركان وزوزان جودي وهفرين خلف وآلاف البطلات الأخريات.

ثورة روج آفا هي أرض مقدسة، حيث بذل أكثر من 13000 شهيد حياتهم سعياً وراء الحرية.

ثورة روج آفا هي مدينة كوباني التي رفضت بشجاعة قبول الهزيمة حتى عندما تم تطويقها وتحويلها إلى أنقاض.

ثورة روج آفا دليل على أن الأشخاص الشجعان المسلحين بالبنادق والكتب والمُثل العليا، يمكنهم صد الجيش التركي الغازي المسلّح بطائراته ودباباته وصواريخه وطائراته المسيّرة ومدفعيته.

ثورة روج آفا هي ساحة معركة، حيث تقاتل وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة جنباً إلى جنب مع حلفاء متنوعين من كتيبة الحرية الأممية واليسار التركي، من أجل عالم أفضل.

ثورة روج آفا أصبحت المثال الملهم للنساء، لم يعد النساء ينتمين إلى الخفاء في أكفان سوداء كأشباح غير مرئية، ولكن كأعضاء أساسيين في الحياة العامة.

ثورة روج آفا تجربة رائدة في الكونفدرالية الديمقراطية، حيث باتت جزيرة إمرالي منارة وامضة للإنسانية وقيمة أخلاقية توجيهية لها.

ثورة روج آفا رؤية يتم فيها استبدال الشركات بالكومونات، واستبدال الأثرياء بالمجالس، واستبدال العزلة بالمسؤولية الاجتماعية.

ثورة روج آفا مجتمع يتمتع فيه كل مواطن بصوت سياسي ويتم تنظيم الحياة فيه لضمان مشاركته النشطة في التحكم بمصيره.

ثورة روج آفا هي الاعتقاد بأنه يمكن منع انهيار كوكبنا من خلال الأيكولوجية الاجتماعية، وأنه لا يوجد مجتمع حر إذا لم تتحرر نساؤه بالكامل.

ثورة روج آفا ثقافة تم فيها استبدال البرقع الأسود الإلزامي للمرأة تحت حكم داعش بفساتين التخرج من الجامعة.

ثورة روج آفا نموذج بديل للحكم، حيث تم استبدال الجيوش الهجومية بوحدات للدفاع عن النفس معنية بحماية الناس.

ثورة روج آفا هي التزام بأنه يجب أن يكون السُّنة والشيعة والعلويين والمسيحيين واليهود والإيزيديين والزرادشتيين أحراراً في العبادة دون خوف.

ثورة روج آفا ديمقراطية متعددة الأعراق ترحّب بمساهمات الكرد والعرب والأرمن والآشوريين والكلدان والشركس والتركمان والشيشان والمتطوعين الغربيين.

ثورة روج آفا فتاة كردية صغيرة تمكنت من الذهاب إلى المدرسة وتدرس بلغتها الأم لأول مرة.

ثورة روج آفا عائلة أرمنية تبني حياة سعيدة فوق القبور المنسية لأسلافها الذين ساروا عبر هذه الأراضي خلال الإبادة الجماعية للأرمن.

ثورة روج آفا شابة عربية من دير الزور تخبر والدها أنها تريد الآن أن تصبح محامية ويقبل حلمها.

ثورة روج آفا شاب سرياني قرر الدفاع عن قرية عائلته ضد القصف العسكري والاحتلال التركي.

ثورة روج آفا عائلات نازحة من عفرين تعرف أن تركيا قد تقطع وتسلب أشجار الزيتون ببربريتها، لكن في النهاية سيتم هزيمة الغزاة الفاشيين.

ثورة روج آفا كل طفل يضحك في ديرك، وكل مطعم مزدحم في قامشلو، وكل أغنية كردية في شوارع الحسكة، وكل عائلة مبتسمة تتنزه في عامودا.

ثورة روج آفا تأخذ زنازين داعش في الرقة وتحوّلها إلى مراكز فنية ومكتبات، وهي العائلات العربية التي انتقلت من جنوب سوريا وسكنت في منبج بحثاً عن الأمن والاستقرار اللذين توفرهما قوات سوريا الديمقراطية.

ثورة روج آفا هي وعد بعدم استخدام الحبال مرة أخرى لشنق الشيخ سعيد وسيد رضا وقاضي محمد، وأن الغازات الكيماوية لن يتم استخدامها مرة أخرى على المدن الكردية، وأن الآلاف من القرى الكردية لن يتم حرقها مرة أخرى.

ثورة روج آفا هي شمعة مشتعلة وسط الظلام، تضيء الطريق نحو مستقبل أكثر إشراقاً لكردستان والشرق الأوسط بأكمله.

(م ش)

ANHA