"كل موقف يقرّبنا أكثر من الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان"

تتواصل العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان بكل أشكالها، وترتكب دولة الاحتلال التركي منذ 25 عاماً انتهاكات منافية لقوانينها والقوانين الدولية بحقه.

ومنذ أكثر من عامين لا ترد أي أخبار عن القائد عبد الله أوجلان، إذ تمنع دولة الاحتلال لقاءاته مع محاميه وعائلته. وتثير هذه الممارسات سخط شعب شمال وشرق سوريا.

في هذا الصدد، أشار الإداري في حزب الاتحاد الديمقراطي بالشدادي، باسم عبد العزيز أن "العزلة المفروضة على القائد من قبل الفاشية التركية وأعمالها الشنيعة هي جريمة بحق الإنسانية جمعاء".

وأوضح عبد العزيز "ما فعله القائد عبد الله أوجلان من خلال فلسفته العابرة للحدود والمتجاوزة لكل القوميات وتجربته النضالية وفكره المتحرر جعله مثالاً وقدوة يحتذى بها في الشرق الأوسط كاملاً، وليس على بقعة جغرافية محددة، ما دفع الدول المناهضة لحركات التحرر إلى اعتقال القائد، بغية وأد فكره المتحرر ومنع انتقال هذا الفكر إلى الأجيال".

وأشار أن "العزلة المشددة على القائد في سجن إمرالي ومنع محاميه من زيارته تصرف منافٍ للأخلاق الإنسانية والأعراف الدولية".

"كل موقف يقربنا من الحرية الجسدية للقائد"

بينما شجب الإداري في مجلس عوائل الشهداء، علاء السلوم، تواطؤ القوى الدولية حيال الانتهاكات والعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، وقال: "القوى الدولي شريك في هذه الجريمة وفي مقدمتهم لجنة مناهضة التعذيب التي توجهت إلى إمرالي، ولكنها لم تشارك تقريرها حول وضع القائد أوجلان مع الرأي العام، وفي الوقت نفسه، يجب على المؤسسات والأطراف المعنية أن تتحرك".

وشدد "كل إنجاز وموقف حققناه في نضالنا من أجل الحرية هو خطوة تقربنا من الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان وسنواصل مسيرتنا بتصميم وعزم، لهزيمة الفاشية والاستعمار ومن أجل بناء حياة حرة".

(م ح)

ANHA