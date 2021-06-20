"كل موقف كردستاني ضد نهج الخيانة والإبادة يعتبر صوتاً للحرية"

مع استمرار هجمات جيش الاحتلال التركي ضد جنوب كردستان بهدف احتلاله، وإصرار الحزب الديمقراطي الكردستاني على تبعيته للدولة التركية، تتصاعد ردود الأفعال من قبل المثقفين والفنانين الكرد ضد هجمات الاحتلال ونهج الخيانة. وفي هذا الصدد تحدث عدد من أعضاء اتحاد المثقفين في مقاطعة الشهباء لوكالة أنباء هاوار.

عضو اتحاد المثقفين في مقاطعة الشهباء عصمت حسن تطرق بداية إلى مخططات دولة الاحتلال التركية التي تستهدف الشعب الكردي، وقال بهذا الصدد: "إن كل المخططات التي تنفذها الدولة التركية المحتلة بهدف إبادة الشعب الكردي والقضاء عليه، تتم بمشاركة ومساعدة دول الناتو، وتواطؤ وتبعية نهج الخيانة. ومن المعلوم أنه لولا كل الخيانات التي ظهرت عبر التاريخ لما كان الشعب الكردي سيعيش الأوضاع التي يعيشها اليوم. فخلال مراحل التاريخ المختلفة ظهر دائماً نهج الخيانة إلى جانب نهج المقاومة، مما منع الشعب الكردي من تحقيق أية مكاسب".

وأضاف حسن أيضاً: "مشروع القائد آبو المتمثل بمشروع الأمة الديمقراطية الذي يضمن حقوق جميع الشعوب والمكونات المضطهدة، من شأنه وضع حد لمجازر الإبادة التي يتعرض لها الشعب الكردي. ولكن مع الأسف فإننا نرى أن هناك هجمة إبادة كبيرة تستهدف الشعب الكردي وتستهدف هذا الفكر الحر. على الشعب الكردي عدم إهمال الفرصة التاريخية التي أتيحت له بفضل أفكار القائد عبدالله أوجلان في القرن الحادي والعشرين، ويجب على الشعب الكردي التزام اليقظة والحذر حيال مخططات الإبادة التي تستهدف وجوده".

وأردف حسن:" الحزب الديمقراطي الكردستاني PDK يقف إلى جانب العدو المجرم ويقوم بخيانة كبيرة. هؤلاء الأشخاص الذين يساندون عدو الشعب الكردي من أجل مصالحهم العائلية الضيقة يشكلون خطراً كبيراً على مكتسبات الحرية. يا ترى ماذا حققوا بهذه الخيانة؟ فقط تحولوا إلى عبيد وجنود ضد قوميتهم. خط الخيانة هو خط الجهل والأنانية. في تاريخ الشعب الكردي دائماً ما تعرض طليعيو الشعب الكردي للاغتيال واستشهدوا على يد هذه العبودية".

وفي ختام حديثه قال حسن عن رسالة عضو اللجنة القيادية لحزب العمال الكردستاني مراد قره يلان:" رسالة السيد قره يلان من أجل الوحدة الكردية مباركة. يتطلب منا نحن مثقفي كردستان أن نقوم بواجبنا ومسؤوليتنا الوطنية فوراً. على كل كردي صاحب ضمير أن يوضح موقفه ضد هذه الإبادة والهجمات المستمرة التي تشنها الدول العظمى والدولة التركية ضد الشعب الكردي".

وبدورها نددت عضوة اتحاد مثقفي عفرين بيريفان سيدو بهجمات الدولة التركية على الجبال الحرة واعتقال 3 من ممثلي الإدارة الذاتية وحزب الاتحاد الديمقراطي من قبل أسايش هولير في الـ 10 من حزيران، وقالت:" هجمات دولة الاحتلال التركي التي تشنها على الكرد في أجزاء كردستان كافة تشترك كلها بهدف إبادة الكرد. الهدف هو وجود الشعب الكردي. اعتقال ممثلي الإدارة وحزب الاتحاد الديمقراطي لا ينفصل عن هذه الهجمات. حكومة باشور كردستان ترتكب خيانة كبيرة".

وأوضحت سيدو في نهاية حديثها أنه في مواجهة هذا الوضع الخطير المستمر على مكتسبات الشعب الكردي وحرية المرأة الكردية يجب على النساء الكرديات السياسيات ونساء العالم كافة رفع أصواتهن أكثر من أي وقت مضى قائلة:" ندائي لكل النساء الكرديات والمثقفات ألا يقفن صامتات أمام هذه الهجمات الوحشية التي تستهدف القومية الكردية وحرية المرأة الكردية".

ANHA