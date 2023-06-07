تحت شعار "الوقت وقت حرية القائد آبو"، نظمت منسقية مؤتمر ستار في إقليم الفرات، اجتماعاً في مقر مجلس الصلح في إقليم الفرات بمدينة كوباني، بحضور أعضاء المنسقية.

بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت عضوة منسقية مؤتمر ستار في إقليم الفرات، أمينة بكر كلمة أكدت فيها أن كل من يحيا هنا مدين للقائد عبد الله أوجلان.

وأضافت أمينة بكر: "علينا تصعيد نضالنا في وجه المتآمرين على القائد عبد الله أوجلان، وإيصال صوتنا للعالم أجمع وفضح الانتهاكات التي يتعرض له القائد في سجنه وحرمانه من حق اللقاء بعائلته ومحاميه".

وأشارت أمينة بكر إلى أن: "العزلة المفروضة على القائد عزلة على شعب المنطقة برمتها، وبشكل خاص على المرأة الماضية على الدرب الذي رسمه القائد لها".

بدورها، ألقت المدرسة في جامعة كوباني نارين تمو كلمة وقالت إن: "القيادة هدفها الرئيس السعي لتحريك الجماهير لتبنيهم الأهداف الوطنية، والعمل بكل جهد وتحدي كل الصعاب، فالقائد عبد الله أوجلان الذي تحتاجه الأمة، إنسان صادق وقلبه مليء بالخير والإيمان".

من جانبها، سلّطت عضوة منسقية مؤتمر ستار في إقليم الفرات بيمان علوش الضوء على دور القائد عبد الله أوجلان، وقالت إن: "ظهور القائد عبد الله أوجلان، وامتلاكه قدرات ذهنية جعلت منه نموذجاً تاريخياً".

ثم فتح باب النقاش أمام الحضور حول تمديد قرار حظر لقاء القائد بعائلته ومحاميه، لينتهي بالتأكيد على تصعيد النضال لكسر العزلة المفروضة على القائد، وتحقيق حريته الجسدية.

(ن ك/ف)

ANHA