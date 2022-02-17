"كل ما سعى إليه القائد أوجلان إلى اليوم هو لأجل الشعب"

23 عاماً مرت على المؤامرة الدولية التي طالت القائد عبدالله أوجلان والتي أدت إلى اعتقاله في 15 شباط من العام 1999 في العاصمة الكينية، نيروبي.

قوى المؤامرة استطاعت أسر القائد جسدياً لكنها لم تتمكن من أسره فكرياً أو كسر إرادته في توجيه الشعوب من داخل سجن إمرالي، ومناشدات الشعب في عموم كردستان من أجل حريته جسدياً تجسد حقيقة ارتباطهم بالقائد.

كردستان ستبقى

المواطن خليل خلو أحد الشخصيات الوطنية الذين التقوا بالقائد عبدالله أوجلان في عام 1991 في أكاديمية الشهيد معصوم قورقماز في بقاع لبنان، ويقول عن لقاءه: "وصلنا إلى لبنان ليلاً أنا ومجموعة من الوطنيين، لفت نظري حينها أعلام كردستان المرفوعة في الأكاديمية، كانت تلك لحظة لا توصف، دمعت عيناي وأيقنت حينها أن كردستان ستبقى للأبد".

وأضاف: "في تلك الليلة التقينا بالقائد، اجتمعنا حوله وتحدث قليلاً معنا حول العدو والقضية الكردية وأهمية تكاتف الشعوب مع بعضها ووحدتها وحب الوطن واللغة والقضية، وفي يوم التالي خرج ووقف على المنصة وتحدث بشكل أوسع لجميع الحاضرين".

في المرة الثانية التقى المواطن خليل خلو بالقائد في حي شارع النيل بمدينة حلب عام 1992 في منزل أحد الوطنيين، ويصف لقائه في المرتين قائلاً: "لقائي بالقائد في المرتين كانت سعادة لا توصف، كل كلمة قالها القائد لنا أثرت في نفوسنا وشخصيتنا ونلتزم بها حتى اليوم، القائد دائماً كان يوجه النقد لنا وعلى أخطائنا ويحثنا على تصعيد الكفاح".

القائد اختار طريق المقاومة وكافح لأجل شعبه

وأضاف أيضاً: "نحن إلى جانب القائد دائماً وأبداً. وهذه المؤامرة التي حكيت ضده كانوا يسعون من خلالها للقضاء على الكرد وكردستان نهائياً، لكن ما تمنوه لم يحصل، بل نحن من انتصرنا بالسير على فكره ونهجه ومطالبه ومرتبطين به. ومهما تحدثنا عن القائد فنحن مقصرين بحق القائد الذي يوجه أطروحاته لكافة المكونات والشعوب في الشرق الأوسط والعالم.

وقال خليل خلو: "عندما نتحدث عن القائد أوجلان فنحن لا نتحدث عن مجرد قائد لشعب ووطن، إنما نحن نتحدث عن قائد ترك أسرته وكافح وناضل لشعبه وأرضه وقضيته بعيداً عن المال والقصور والمراتب العليا مثل باقي القادة، ورفض الخنوع لها، نتحدث عن قائد اختار طريق المقاومة للشعب وسار أمام شعبه ولم يتركهم للعدو، وكل ما سعى إليه إلى اليوم كان لأجل شعبه وليس لنفسه ومصلحته الشخصية ولأسرته".

حرية القائد أوجلان ستؤثر إيجاباً على العالم

في الختام وجّه خليل خلو نداء إلى كل شخص كردياً كان أم عربياً التكاتف مع بعضهم لتحرير القائد من السجن والعمل بشكل أكبر للضغط على الدولة التركية وقال: "نحن مع القائد بدمنا وأرواحنا وصوتنا، وحريته ستؤثر إيجاباً على العالم أجمع وليس على الكرد فقط".

(ك)

ANHA