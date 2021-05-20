"خصائص رسوم الأطفال"...محور محاضرة في ملتقى روجآفا الثالث

وألقيت المحاضرة من قبل المحاضر في فن الرسم بجامعة روج آفا، ريزان مشو، وذلك على مدرج مركز محمد شيخو للثقافة والفن بمدينة قامشلو، بحضور العشرات من أهالي المدينة ومحبّي الفنّ.

تطرّق مشو في بداية المحاضرة إلى أنّ الأطفال يمتلكون خبرات لا يملها الكبار، وقال: "عند إعطائك ريشة الرسم لأحد الأطفال يبدأ بالرسم تلقائياً دون تفكير، لأنّ اللّوحة بالنسبة له عالم آخر، فهو يملك طبيعة بسيطة".

وأشار مشو إلى بعض خصائص رسومات الأطفال، قائلاً: "رسومات الطفل تدخل في أبحاث كثيرة، حيث ترتبط بالحالة النفسية لكلّ طفل، لهذا فإنّ الكثير من الأمراض النفسية عن الأطفال شُخّصت من خلال رسوماتهم، لأنّ الطفل يرسم كل شيء يمرّ ويفكر به".

وتابع مشو: "إنّ خصائص رسومات الطفل تتألف من 11 بنداً، وأهمها؛ التصغير والتكبير حيث يميل الطفل دائماً لهذه الخاصّية، ويقوم برسم حجم الأشياء حسب رغبته وحبه للشيء، والثانية هي المبالغة والحذف وهذه أيضاً تكون حسب الأعمار والحالة النفسية، إضافة إلى خصوصية الشفافية حيث يرسم الطفل الأشياء بشفافية تامة".

ولفت مشو إلى المراحل العمرية لرسوم الأطفال، قائلاً: "تكون هذه حسب مرحلة التخطيط، حيث من عمر السنتين حتّى سبع سنوات يبدأ بالتعرف على الخطوط، ومن عمر السابعة حتّى التاسعة يبدأ بمرحلة المدرك الشكلي، فيرسم تفاصيل الأشكال، ومن تسع سنوات إلى مرحلة المراهقة يدخل في مرحلة التعبير الواقعيّ".

ثمّ انتهت المحاضرة بطرح أسئلة من قبل الحاضرين عن أهمية فهم العائلة للحالة النفسية لدى الطّفل، وتشجيعه على الرسم، وإجابة المحاضر عن تلك الأسئلة.

وبحسب اللّجنة التحضيرية للملتقى، فإنّ فعاليات ملتقى روجآفا، ستختتم يوم غدٍ بمراسم فنية، وتوزيع الجوائز على المشاركين في الأعمال الفنية.

(س أ/إ)

ANHA