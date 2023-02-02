"خنقت على يد والدها"... جريمة قتل مروّعة تشعل العراق

لقيت المدونة العراقية (البلوغر) "طيبة العلي" مصرعها على يد والدها الذي أقدم على قتلها خنقاً في مدينة الديوانية.

وأفادت وسائل إعلام عراقية، بأن طيبة عادت مؤخراً من تركيا إلى بلدها، وقام والدها بخنقها حتى فارقت الحياة، ثمَ سلَم نفسه للجهات الأمنية المختصة.

وتصدَر اسم طيبة العلي وصورها مواقع التواصل الافتراضي، حيث أبدى رواد هذه المواقع حزناً وغضباً؛ مما تعرضت له وطالبوا بمحاسبة الجاني وتشريع قوانين تحمي المرأة من العنف الأسري.

هذا ولم يصدر أي بيان رسمي عن وزارة الداخلية العراقية؛ بشأن جريمة القتل والمعلومات المتداولة بشأن طيبة حتى إعداد هذا الخبر.

(آ)