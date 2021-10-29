"خفض التصعيد".. قوات حكومة دمشق تستهدف مواقع في جبل الزاوية وسهل الغاب

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات حكومة دمشق قصفت، فجر اليوم الجمعة، أماكن في فليفل وبينين والفطيرة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، كما استهدفت بالرشاشات الثقيلة مناطق في قرية العمقية بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، ولا معلومات عن إصابات، وسط تحليق متواصل لطائرات الاستطلاع في أجواء منطقة ما تسمى خفض التصعيد وتحديدًا مدينة إدلب.

وأشار المرصد السوري يوم أمس، إلى أن قوات حكومة دمشق جددت قصفها البري على منطقة ما تسمى خفض التصعيد، حيث استهدفت بالقذائف الصاروخية والرشاشات الثقيلة، أماكن في كفر تعال ومعارة النعسان بريف حلب الغربي، وأماكن أخرى في البارة والفطيرة بجبل الزاوية ضمن القطاع الجنوبي من ريف إدلب وسط تحليق لطيران استطلاع في أجواء إدلب.

(ل د)