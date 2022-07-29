"خفض التصعيد".. قوات دمشق تواصل تصعيدها مستهدفة 6 مناطق بريفي إدلب وحلب

أطلقت قوات حكومة دمشق، فجر اليوم، قذائف صاروخية سقطت على أماكن في محيط قرى بلنتا وكفر تعال ومكلبيس في ريف حلب الغربي، ضمن مناطق نفوذ مرتزقة "هيئة تحرير الشام" وآخرون من مرتزقة الاحتلال التركي، دون معلومات عن وقوع قتلى أو جرحى.

على صعيد متصل، قصفت قوات حكومة دمشق أماكن في بينين وفليفل والفطيرة ضمن جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

يأتي ذلك في إطار الاستهدافات اليومية التي تشهدها المنطقة.

وشهدت منطقة ما تسمى "خفض التصعيد" أمس الخميس جولة جديدة من الاستهدافات، إذ استهدفت قوات حكومة دمشق بأكثر من 35 قذيفة صاروخية ومدفعية مناطق في قريتي بلنتا ومكلبيس بريف حلب الغربي، كما استهدفت بقذائف أخرى مناطق في سفوهن وفليفل والفطيرة وبينين وأطراف البارة، بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، بينما قصفت مرتزقة "الفتح المبين" مواقع الأولى في محاور الملاجة والدار الكبيرة جنوب إدلب، وجوباس شرقها.

(د ع)