"خفض التصعيد".. قصف واستهدافات متبادلة بين حكومة دمشق والمرتزقة

اندلعت استهدافات متبادلة بالقذائف الصاروخية والرشاشات الثقيلة، بين قوات حكومة دمشق والمسلحين الموالين لها من طرف، ومرتزقة ما تسمى "الفتح المبين" من طرف آخر على محوري كبانة بجبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي، والعمقية بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

كما قصفت قوات حكومة دمشق مناطق في الفطيرة وفليفل وسفوهن وبينين بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، ومناطق أخرى في تديل بريف حلب الغربي، دون معلومات عن وجود قتلى.

في حين شهدت أجواء جبل الزاوية وسهل الغاب تحليقاً مكثفاً لطائرات استطلاع روسية.

وأمس، نفذت قوات حكومة دمشق قصفاً صاروخياً مستهدفة مناطق في بينين وفليفل وأطراف الفطيرة بجبل الزاوية ضمن ريف إدلب الجنوبي، كما شهد محور المشاريع بسهل الغاب شمال غربي حماة، استهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة، بين الأولى، ومرتزقة الاحتلال التركي من طرف آخر.

(ل د)