"خفض التصعيد".. قصف واستهدافات مكثفة بين قوات حكومة دمشق والمرتزقة

ونفذت قوات حكومة دمشق بشكل مكثف وعنيف قصفاً على مناطق عدة في ريفي إدلب وحماة، حيث استهدفت بقذائف المدفعية كلاً من الفطيرة وفليفل وسفوهن والموزرة وبينين بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، وقرية سان في ريف إدلب الشرقي، وجدرايا والبدرية وآنب غرب إدلب، والعنكاوي والقاهرة والحميدية والزقوم وقليدين واللج والدقماق بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

على صعيد متصل، شهدت محاور كبانة بجبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي، استهدافات متبادلة بين مرتزقة "الفتح المبين" وقوات حكومة دمشق، بالرشاشات الثقيلة وقذائف الهاون، كما استهدفت المرتزقة مواقع للأخيرة في محوري الملاجة والدارة الكبيرة جنوب إدلب، ولا معلومات عن وقوع قتلى حتى الآن.

وفي ساعات الصباح الأولى، نفذ مرتزقة "الفتح المبين" قصفاً مكثفاً على مواقع لقوات حكومة دمشق في ريفي حماة الغربي والشمالي الغربي، وذلك رداً على مقتل 3 من مرتزقة "أنصار التركستان" يوم أمس، باستهداف لقوات حكومة دمشق.

(ل د)