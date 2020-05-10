"خفض التصعيد"... قصف واشتباكات بين القوات الحكومية والمرتزقة

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القوات الحكومية قصفت فجر اليوم، مناطق في العنكاوي وقليدين والقاهرة في سهل الغاب شمال غرب حماة، وفليفل والبارة وكنصفرة في ريف إدلب الجنوبي بالصواريخ، مع تحليق لطائرة استطلاع روسية في أجواء مدينة إدلب وريفها الجنوبي.

هذا وهاجمت المرتزقة المدعومة من تركيا مواقع للقوات الحكومية في محور الطنجرة في سهل الغاب، وعلى إثرها دارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين أدت إلى وقوع قتلى وجرحى بينهما، حسب ما أكده المرصد السوري.

كما وتشهد مناطق ما تسمى" خفض التصعيد" قصفاً واشتباكاتٍ مستمرة بين القوات الحكومية والمرتزقة التي تدعمها تركيا رغم اتفاقية وقف إطلاق النار الذي أعلنته كل من روسيا وتركيا في 5 آذار/ مارس من العام الجاري.

(ش ع)