"خفض التصعيد".. قصف صاروخي واستهدافات متبادلة بين حكومة دمشق والمرتزقة

وشنت قوات حكومة دمشق قصفاً صاروخياً بعد منتصف الليل، على مناطق في فليفل وبينين وسفوهن بجبل الزاوية، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

كما شهدت محاور كبانة بجبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي، ومحور العمقية في سهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، استهدافات متبادلة بالقذائف الصاروخية والرشاشات الثقيلة، بين مرتزقة "الفتح المبين" من جهة، وقوات حكومة دمشق من جهة أخرى، ولا معلومات عن حصيلة القتلى.

في حين حلقت طائرات استطلاع روسية في أجواء جبل الأكراد وسهل الغاب خلال ساعات الصباح الأولى.

ويوم أمس، استهدفت مرتزقة "الفتح المبين" بالمدفعية والصواريخ، تجمعات قوات حكومة دمشق على محور أورم الكبرى بريف حلب الغربي، وبلدة الملاجة في ريف إدلب الجنوبي، وتلة البركان في ريف اللاذقية، وسط معلومات مؤكدة عن مقتل وإصابة عدد من عناصر قوات حكومة دمشق.

(ل د)