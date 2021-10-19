"خفض التصعيد".. قصف روسي يتجدد وقذائف حكومة دمشق تقتل وتصيب 5 مرتزقة

وتجدد القصف الجوي الروسي في منطقة ما تسمى "خفض التصعيد" بعد توقفه لأيام، إذ شنت المقاتلات الروسية صباح اليوم 3 غارات جوية على الأقل، استهدفت خلالها محيط النقطة العسكرية التركية في البارة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، وجرى الاستهداف على بعد أمتار من النقطة، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

على صعيد متصل، قصفت قوات حكومة دمشق بقذائف “كراسنوبول” روسية الصنع، مناطق في سرجة وقوقفين في ريف إدلب الجنوبي، وكفرتعال بريف حلب الغربي، مما أدى لمقتل مرتزق وإصابة 4 آخرين بجراح متفاوتة في قوقفين.

وأشار المرصد السوري في الـ 12 من الشهر الجاري، إلى تنفيذ المقاتلات الروسية لنحو 4 ضربات جوية على تلال الخضر في الريف الشمالي لمحافظة اللاذقية.

(ل د)