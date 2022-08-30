"خفض التصعيد".. قصف متبادل وعنيف بين حكومة دمشق ومرتزقة الاحتلال التركي

ونفذت قوات حكومة دمشق قصفاً عنيفاً بالمدفعية الثقيلة على قرى النيرب وآفس وسفوهن والفطيرة وفليفل ومجدليا وجبل الأربعين في ريف إدلب. كما استهدفت محور كبانة في جبل الأكراد شمال اللاذقية، والعنكاوي في سهل الغاب، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

على صعيد متصل، قصف مرتزقة ما تسمى "الفتح المبين" بالمدفعية الثقيلة مواقع وتجمعات قوات حكومة دمشق في قريتي الملاجة والدار الكبيرة جنوب إدلب، فيما ردت الأخيرة بقصف مماثل على مواقع المرتزقة، دون ورود معلومات عن سقوط قتلى إلى الآن.

ويوم أمس، نفذت قوات حكومة دمشق قصفاً على محيط قرية كفر نوران في ريف حلب الغربي، ما أدى إلى مقتل مرتزق من "هيئة تحرير الشام"، فيما قصف مرتزقة "الفتح المبين" بالمدفعية الثقيلة، نقاطاً وتجمعات تابعة لقوات حكومة دمشق على محور جوباس في ريف إدلب الجنوبي.

(ل د)