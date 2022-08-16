"خفض التصعيد".. قصف متبادل بين حكومة دمشق والمرتزقة

وجددت قوات حكومة دمشق قصفها صباح اليوم الثلاثاء، على مناطق في البارة والفطيرة وبينين وفليفل وسفوهن بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، ومناطق أخرى في العنكاوي بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

على صعيد متصل، قصف مرتزقة ما تسمى "الفتح المبين" مواقع لقوات حكومة دمشق في قرية البركة ومحيطها بسهل الغاب، ولم ترد معلومات عن وقوع قتلى حتى الآن.

وكانت قد استهدفت قوات حكومة دمشق، بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة مناطق في بلدة معارة النعسان بريف إدلب الشمالي.

ويوم أمس، استهدفت قوات حكومة دمشق بالقذائف الصاروخية مناطق في الفطيرة وفليفل وسفوهن وبينين ومحيط الرويحة في ريف إدلب الجنوبي، وبلدة معارة النعسان في ريف إدلب الشمالي، كما استهدف مرتزقة ما تسمى "الفتح المبين" مواقع لقوات حكومة دمشق بقريتي الملاجة والدار الكبيرة جنوب إدلب.

كما شهدت محاور كبانة في جبل الأكراد شمال اللاذقية، والعمقية والمشاريع في سهل الغاب شمال غرب حماة، قصف بري واستهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة بين قوات حكومة دمشق ومرتزقة ما تسمى "الفتح المبين".

(ل د)