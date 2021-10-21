"خفض التصعيد".. حكومة دمشق تجدد قصفها البري والاحتلال التركي يرد

واستهدفت قوات حكومة دمشق بالقذائف المدفعية مناطق في قرية معترم الواقعة شرق أريحا، والتي توجد فيها نقطة عسكرية للاحتلال التركي، ومناطق أخرى على الأوتوستراد الدولي بين أريحا ومعترم، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

كما استهدفت قوات حكومة دمشق بالقذائف محيط "النقطة التركية" في قرية شنان بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي.

على صعيد متصل، استهدفت قوات الاحتلال التركي مواقع لقوات حكومة دمشق في قرية الحامدينة جنوب معرة النعمان بريف إدلب، دون ورود أنباء عن خسائر بشرية إلى الآن.

وكان قد وثق المرصد السوري يوم أمس، ارتفاع حصيلة القتلى في مدينة أريحا إلى 13 بينهم 4 أطفال وسيدة، بالإضافة إلى وجود 24 جريحًا على الأقل بعضهم جراحه خطرة، جراء القصف البري على مدينة أريحا.

(ل د)