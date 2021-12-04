"خفض التصعيد".. استهدافات متبادلة بين قوات دمشق ومرتزقة "الفتح المبين"

سقطت قذائف هاون بعد منتصف ليل الجمعة- السبت، أطلقها مرتزقة “الفتح المبين” على مواقع لقوات حكومة دمشق والمسلحين الموالين لها في منطقة الأربيخ بريف إدلب الشرقي ضمن منطقة ما تسمى خفض التصعيد، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

في حين قصفت قوات حكومة دمشق مناطق المرتزقة في بلدات واقعة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، دون ورود أنباء عن وقوع خسائر بشرية إلى الآن.

وكانت قد استهدفت قوات حكومة دمشق أمس بقذائف ليزرية “كراسنوبول” روسية الصنع، مناطق في قرية معربليت بريف إدلب الجنوبي، كما شهد محوري العمقية والمنارة بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، استهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة، بين قوات حكومة دمشق والمسلحين الموالين لها من طرف، ومرتزقة “الفتح المبين” من طرف آخر.

(ل د)