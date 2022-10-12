"خفض التصعيد".. استهدافات برية متبادلة بين قوات حكومة دمشق والمرتزقة

وقصفت قوات حكومة دمشق صباح اليوم الأربعاء، بالمدفعية الثقيلة، مناطق في حرش بينين والفطيرة وفليفل بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، ومعارة النعسان شمال شرقي إدلب، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

على صعيد متصل، استهدف مرتزقة "الفتح المبين" بقذائف المدفعية، مواقع لقوات حكومة دمشق في قريتي الملاجة والدار الكبيرة بجبل الزاوية جنوبي إدلب.

كما شهد محور كبانة بجبل الأكراد ضمن ريف اللاذقية الشمالي، قصف متبادل بقذائف الهاون، بين مرتزقة ما تسمى "الفتح المبين" من طرف، وقوات حكومة دمشق من طرف آخر، دون ورود معلومات عن سقوط قتلى حتى الآن.

يتزامن ذلك مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع الروسي في سماء جبل الزاوية وجبل الأكراد.

وأمس، استهدفت المقاتلات الحربية الروسية، مناطق نفوذ مرتزقة الاحتلال التركي بعدة غارات جوية، في ريف اللاذقية الشمالي، ومحيط بلدة الزعينية التابعة لجسر الشغور بريف إدلب الغربي، كما قصفت قوات حكومة دمشق المتمركزة بالحواجز المحيطة بالمدفعية الثقيلة قرية الدقماق بريف حماة الغربي.

(ل د)