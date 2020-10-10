"خفض التصعيد".. اشتباكات بين مرتزقة تحرير الشام وداعش وسط سماع دوي انفجار

ووقعت اشتباكات عنيفة، ساعات الصباح الأولى، في منطقة تلعادة شمال إدلب، عند الحدود مع ريف حلب الغربي، بين مرتزقة تحرير الشام من طرف، ومجموعة مسلحة يرجح أنها خلية تابعة لمرتزقة داعش من طرفٍ آخر، وذلك بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وفي ذات السياق، سُمع دوي انفجار في المنطقة يعتقد أن أحد مرتزقة داعش فجّر نفسه بحزام ناسف، وتسببت الاشتباكات حتى اللحظة بسقوط قتلى وجرحى بين الطرفين، كما عمدت مرتزقة تحرير الشام إلى فرض طوق أمني في المناطق المحيطة.

هذا وأطلق مرتزقة تحرير الشام النار قبل يومين، مساء الخميس، على شخص في منطقة الصومعة في مدينة جسر الشغور غرب إدلب، ثم قامت بقتله بالرصاص بعد إشهاره لسلاحه، ووفقًا لمصادر المرصد السوري، فإن القتيل ينتمي لمرتزقة داعش وهو من جنسية أجنبية.

(ش ع)