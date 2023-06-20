"خضروات المنطقة ذات جودة عالية حققنا بها الاكتفاء الذاتي"

تعد زراعة الخضروات الصيفية من المواسم المهمة لدى مزارعي شمال وشرق سوريا، لوفرة المياه وخصوبة التربة، بالإضافة إلى التسهيلات التي تقدمها لهم الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

ففي أرياف الرقة وحدها، يُزرع سنوياً أكثر من 100هكتار، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وتزرع في شمال وشرق سوريا، أنواع عدة من الخضروات "البندورة، والخيار، والبطاطا، والبصل، والباذنجان، والفليفلة، والفاصولياء بالإضافة إلى البطيخ الأصفر (الشمام)، والأحمر (الجبس)".

ويصل إنتاج كل هذه الخضروات إلى السوق المحلية، ما يساعد على خفض الأسعار مقارنة بالمستوردة، والحصول عليها بجودة عالية.

الإنتاج جيد جداً مقارنة مع التكاليف وحققنا الاكتفاء الذاتي

جمعة العلي، مزارع من منطقة الكسرة في ريف الرقة الجنوبي، يعمل منذ 25 عاماً في زراعة الخضروات في مواسمها المختلفة، زرع هذا العام 30 دونماً بالخضروات، أشار إلى أن إنتاج المنطقة جيد جداً مقارنة بالتكاليف التي تصرف على الزراعة.

العلي أكد أنهم حققوا الاكتفاء الذاتي بالنسبة لأنواع الخضروات التي تزرع، وقال: "الخضراوات المحلية تملاً الأسواق في الرقة، وقسم كبير منها يصدّر للمناطق الأخرى في شمال وشرق سوريا أيضاً".

بينما ذكر المزارع منير مخلف من قرية سميحان غربي في ريف ناحية تل براك بمقاطعة قامشلو، أن انخفاض سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأميركي يؤثر على عملهم، وتابع: "المواد اللازمة للزراعة تشترى بالدولار، لكن الإنتاج يباع بالليرة السورية".

زراعة الخضروات البواكر تلقى اهتماماً

بدأ مزارعو شمال وشرق سوريا في السنوات الماضية بالاهتمام كثيراً بزراعة الخضروات الباكورية ضمن البيوت البلاستيكية، باعتبارها وسيلة للحصول على إنتاج مبكر، وتباع بسعر جيد مقارنة مع التكاليف التي تصرف عليها.

العلي بيّن أن هذا الأسلوب من الزراعة يحتاج إلى أدوات "كأسياخ الحديد والنايلون وأنابيب التنقيط ومحرك لجر المياه"، لكن الإنتاج يكون جيداً ويفيد المنطقة.

أسعار وجودة تنافس أسعار الخضار المستوردة

أثّر وصول الإنتاج المحلي إلى الأسواق بشكل كبير في انخفاض أسعار الخضروات خلافاً للمستوردة، فمثلاً في سوق الرقة يباع الكيلو غرام الواحد من البندورة بـ 1500 ليرة سورية، بعدما كان يباع بـ 5000 ليرة، وحسب العلي؛ فإن الخضروات التي يتم إنتاجها في المنطقة ذات جودة عالية وأفضل من المستوردة.

في حين يشير المزارع منير مخلف أن زراعة الخضروات في المنطقة، أيضاً تساعد على توفير فرص عمل للعديد من العمال الذين يعملون في تنظيف البساتين والعمل ضمن الأراضي.

مخلف زرع هذا العام 20 دونماً من الأرض بأنواع الخضروات المختلفة "البندورة، والخيار، والبطاطا، والبصل، والباذنجان، والفليفلة، والفاصولياء بالإضافة إلى البطيخ الأصفر (الشمام)".

الدعم

تقدم الإدارة الذاتية بدورها، وعن طريق المكاتب واللجان الزراعية الدعم للمزارعين. ووفق الرئيس المشترك لمكتب الإرشاد في لجنة الزراعة والري في الرقة المهندس، محمد الرجب "يقدم مكتب المحروقات في لجنة الزراعة المازوت المدعوم بسعر 410 ليرات لليتر الواحد للمزارعين حسب الخطة الزراعية، مقسّم إلى عدة فئات ضمن شبكات الري، 36 لتراً للدونم الواحد خلال الموسم، و48 ليتراً للدونم في الأراضي التي تكون خارج شبكات الري، بالإضافة إلى تقديم الأسمدة والإرشادات للمزارعين".

في حين تعمل لجنة الزراعة على دعم المشاريع الزراعية، من خلال توجيه بعض المنظمات العاملة في المنطقة لتقديم الدعم لهذا النوع المهم من الزراعة من خلال تقديم شبكات الري بالتنقيط والأسمدة والبذور، بالإضافة إلى البيوت البلاستيكية.

(سـ)

ANHA