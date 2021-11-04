"كفى نفاقًا وبدعًا".. الرئيس المكسيكي ينتقد "كوب26"

وشبّه الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور قمة المناخ "كوب 26" بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، وقال: "هل تتذكرون قمم دافوس والتكنوقراط والليبراليين الجدد؟"، في إشارة إلى الاجتماع الذي يجمع كل عام النافذين العالميين في الاقتصاد والسياسة في منتجع التزلج في سويسرا.

ويرى الرئيس المكسيكي أن غلاسكو تجمع أقوى دول العالم التي "تزيد من إنتاجها للنفط فيما تعقد هذه القمم لحماية البيئة"، وعلق بسخرية قائلًا: "ثم يصلون بطائرات خاصة.. كفى نفاقًا وبدعًا، علينا أن نحارب اللا مساواة الفظيعة في العالم والتي سأتحدث عنها في زيارتي للأمم المتحدة".

وأضاف: "إذا أردنا حماية البيئة، علينا أن نتخذ قرارات وأن نعمل وألا نطلق خطابات".

(د ع)