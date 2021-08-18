"جريمة وخيانة".. اتحاد المحامين يحمّل بغداد وهولير ودمشق مسؤولية ما يجري في شنكال وزركان

صعّدت دولة الاحتلال التركي من هجماتها على قضاء شنكال وشمال وشرق سوريا مؤخراً، حيث استهدفت طائرات تابعة لجيش الاحتلال التركي مركز مدينة شنكال، مما أدى إلى استشهاد القيادي في وحدات مقاومة شنكال سعيد حسن وابن أخيه المقاتل في صفوف الوحدات، فيما استهدفت أمس الثلاثاء، مشفى قرية سكينية في شنكال، مما أدى إلى وقوع 8 شهداء و4 جرحى جراء ذلك.

وتزامناً مع ذلك، شن الاحتلال التركي مساء أمس قصفاً مكثفاً على ناحية زركان، مما أدى إلى فقدان طفلة وامرأة لحياتهما كحصيلة أولية، وسط حالة نزوح للأهالي هرباً من القصف التركي المكثف والعشوائي على منازل المدنيين.

وفي هذا السياق، أصدر اتحاد المحامين في إقليم الجزيرة، اليوم الأربعاء، بياناً استنكر فيه هجمات الاحتلال التركي على شنكال في باشور كردستان وزركان في شمال وشرق سوريا.

وأكد البيان الذي قرئ من قبل الرئيسة المشتركة لاتحاد المحامين في إقليم الجزيرة، خديجة إبراهيم، أمام مجلس العدالة الاجتماعية بمدينة قامشلو، أنه في الوقت الذي لا يزال العالم يعيش فيه الذكرى السنوية الأليمة لمجزرة شنكال في 3 آب 2014، أضافت الدولة التركية الفاشية جريمة جديدة على سجّل جرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية، ليس بحق شعوب العالم وحسب، وإنما بحق الكرد الإيزيديين، وبلغ مجموعها 74 مجزرة".

وتابع: "ارتكبت الطورانية التركية مجدداً جريمة دولية بحق أبناء شنكال فجر الإثنين 16آب/ أغسطس الحالي، وعاودت ارتكابها أمس الثلاثاء، وكانت الحصيلة سقوط المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، وتدمير البنى التحتية لمصادر الحياة وتدمير مشفى سكينية على رؤوس المرضى الذين لا يزال البحث عنهم جارياً لانتشال جثثهم".

كل مجازر الإيزيديين ارتكبت في عهد العثمانيين

وزاد البيان: "ما ارتكبته الدولة التركية الفاشية بحق الكرد الإيزيديين على مدار اليومين الماضيين بشكل متتالٍ يعيد إلى الأذهان مجدداً جملة من الحقائق، من التاريخ البعيد والحاضر القريب، ومن الذي يجري حالياً وهي:

أولاً: الإمبراطورية العثمانية هي من ارتكبت كل المجازر بحق الكرد الإيزيديين خلال عهدها الأسود في تاريخ البشرية.

ثانياً: الدولة التركية بصفتها الوارث للرجل المريض المتمثل بالإمبراطورية العثمانية هي من ارتكبت مجزرة 3 آب 2014.

ثالثاً: الدولة التركية واستمرارها لمبدأ مؤرثتها إمبراطورية عدوة الشعوب لا تزال تثابر وتراهن على سياسة التتريك وتذويب الناس جميعاً من أجل القومية التركية.

رابعاً: الدولة التركية عدوة الحقوق الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية وحق الحياة وصانعة الإرهاب".

القصف الذي جرى في شنكال جريمة دولية

وأفاد بيان اتحاد المحامين بجملة من الحقائق، في مقدمتها أن ما ارتكبته الدولة التركية الفاشية بحق شنكال خلال اليومين الماضيين هي جريمة دولية، وذلك وفق مقياس القانون الدولي العام، قد بلغت درجتي الإبادة الجماعية والتطهير العرقي لجهتي الفعل الجرمي، والنية الجرمية وإن لم تتحقق كامل النتائج المرهونة بالنية، مؤكداً أن أحد أهم أهداف الدولة التركية الفاشية من ما ارتكبته هو القضاء على الإدارة الذاتية الديمقراطية في شنكال.

إلى ذلك، سلط البيان الضوء على جرائم تركيا، حيث أكد أن الدولة التركية مارقة على كافة الأعراف والقوانين والعهود والمواثيق الدولية ومتحدية بامتياز لإرادة الدولة المتمثلة في الرغبة الدائمة بتثبيت الأمن والسلام الدوليين كهدفين ومبدأين للأمم المتحدة.

حكومات بغداد وهولير ودمشق مشتركة جرمياً مع أنقرة

وفي السياق ذاته، تطرق البيان إلى ما تشهده ناحية زركان من قصف مكثف يشنه الاحتلال التركي بالتزامن مع استهدافه لقضاء شنكال "تزامناً مع ما اقترفه (الاحتلال التركي) في شنكال راح يقصف زركان شرق سري كانيه بحمم حقدها الأسود ونيران عدائها التاريخي.

وتابع: "كانت الحصيلة تدمير المنازل والممتلكات الخاصة والعامة وقتل المدنيين ومشافي ناحية الدرباسية تشهد على نتائج لهذه الكارثة".

وحمّل اتحاد المحامين في بيانه تركيا المسؤولية الكبيرة إزاء ما يحصل "انتهاكات فاضحة من قبل الدولة التركية في مواجهة الحقوق الدولية والقانون الدولي بشكل يومي ومن حيث النتيجة بحق شعوب المنطقة بشكل خاص، فضلاً عن المجتمعات المنضوية تحت لواء منظمة الأمم المتحدة بشكل عام".

وأثبت الاتحاد في بيانه أن ما يحصل في شنكال وزركان "جريمة دولية تضاف إلى سجل الدولة التركية الأسود"، محتفظاً بحق الادعاء منها ومن غيرها من الجرائم الدولية. مستنكراً في الوقت ذاته تخاذل الحكومة المركزية في بغداد والمحلية في هولير وحكومة دمشق إزاء خرق الأجواء والسيادة الوطنية ونعتبر ذلك من قبيل الاشتراك الجرمي. وبالتالي الخيانة بحق الأرض والشعب.

(ي م)

ANHA