"جمعية الجرحى في كوباني" تعقد كونفرانسها الأول

حضر الكونفرانس العشرات من الجرحى وأعضاء المجالس العسكرية ولجنة الصحة وعوائل الشهداء وممثلي الإدارة الذاتية.

وبدأ الكونفرانس بالترحيب بالضيوف ودعوتهم للوقوف دقيقة صمت اجلالا لأرواح الشهداء، وتلاها إلقاء عدة كلمات، منها كلمة باسم مجلس عوائل الشهداء وكلمة باسم المجلس التشريعي بالطبقة والتي باركت على دار الجرحى عقد كونفرانسهم الأول في مدينة كوباني وتمنت الكلمات لهم دوام التوفيق والنجاح والشفاء العاجل.

ثم تم اختيار أعضاء الديوان والأرشيف لإدارة الكونفرانس، ثم تم قراءة النظام الداخلي لجمعية كوباني والتي تضمنت مبادئها "التزام الجمعية بالقرارات والاتفاقيات في جنيف عام 1949وتعمل بموجبها والتزام بضم المصابين والجرحى لمشاركة أفكارهم ونشاطاتهم في جميع الساحات الاجتماعية ".

كما تطرق النظام الداخلي إلى أهداف الجمعية ومن بينها "تعمل الجمعية على تأمين كافة متطلبات ومستلزمات الجرحى الفيزيائية والكيميائية والرعاية الصحية وحماية الحقوق الطبيعية لجرحى الحرب وذوي الاحتياجات الخاصة ومساهمة بالتدريب الحرفي والفكري بشكل خاص وتطويره وإقامة مشاريع اقتصادية بهدف تحسين الوضع المعيشي".

هذا ولازال الكونفرانس مستمراً بتقييم بنود النظام الداخلي، ومن المنتظر أن يتم انتخاب هيئة إدارية للجمعية ومن ثم تأسيس مكاتب ولجان تابعة لها وهي "الأرشيف والاعلام، والصحة، والاقتصاد والمالية، والتدريب والتعليم " وذلك في ختام الكونفرانس.

(س ك/ل)

ANHA