"جبهة تحرير تيغراي" تطالب بمفاوضات جادة مع الحكومة بإشراف دولي

ودعا المتحدث باسم جبهة تيغراي، جيتشاو رضا، اليوم الأثنين، إلى بدء مفاوضات جادة مع الحكومة الإثيوبية تحت نظر المجتمع الدولي، من أجل السلام وإعادة بناء تيغراي، حسب تعبيره.

وأعلن المتحدث عن فتح مشاورات مع أهالي الإقليم، لتحديد شروط المفاوضات مع الحكومة الإثيوبية.

وقال المسؤول في الجبهة إن إقليم تيغراي تعرّض لحرب استنزاف وإبادة جماعية لأكثر من عام، وإن القوات الإثيوبية ارتكبت جرائم حرب في الإقليم، وفق ما نقلته شبكة العربية.

كما اتهم المتحدث باسم الجبهة للشؤون الخارجية أطرافاً دولية فاعلة بلعب دور كبير في حملة الإبادة الجماعية في الإقليم، على حد قوله.

ويذكر أن عشرات الآلاف قتلوا في صراع تيغراي الذي اندلع في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 بين القوات الإثيوبية ومقاتلين من إقليم تيغراي، الذين هيمنوا على الحكومة الوطنية قبل أن يصبح آبي أحمد رئيساً للوزراء عام 2018.

(د ع)